Почему закапывание ног в песок на пляже снимает стресс

Так что закапывание ног в песок на пляже — это действительно полезно для избавления от стресса и в целом позитивно влияет на ментальное здоровье. Только помните, что песок на пляже имеет приятное тепло лишь снаружи, если вы закопаетесь слишком глубоко, то там может быть холодно, сыро и некомфортно.