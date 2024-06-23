Почему закапывание ног в песок на пляже снимает стресс

Солнечные ванны, купание и хождение по мелкому песочку, несомненно, улучшает настроение. Однако, это еще и полезно. Например, солнце — неизменный источник витамина Д, а купание в воде и хождение по песку благотворно воздействует на психику человека.
Чем полезен песок для ног?
Прежде всего, польза косметическая. Хождение по песку помогает очистить омертвевшие клетки кожи и пяточки становятся снова мягкими и гладкими. А еще это прекрасный массаж для стоп, в которых у нас находится огромное количество нервных окончаний. Массаж стоп не только помогает снять стресс, но также улучшает циркуляцию крови и укрепляет иммунитет.
От закапывания ног в песок многие люди испытывают успокаивающий эффект и это не просто так.
Также есть процедура, которая так и называется псаммотерапия. От латинского «psammos» — «песок». В некоторых СПА-салонах предлагают такую услугу, как ванна из песка. Она повышает кровяное давление и дает ощущение успокаивающего тепла, не вызывая ожога. Однако, следует с этим быть аккуратнее тем, у кого повышенное давление.
Так что закапывание ног в песок на пляже — это действительно полезно для избавления от стресса и в целом позитивно влияет на ментальное здоровье. Только помните, что песок на пляже имеет приятное тепло лишь снаружи, если вы закопаетесь слишком глубоко, то там может быть холодно, сыро и некомфортно.