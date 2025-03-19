Почему юрский период так называется

Юрский период — один из самых известных отрезков истории Земли. Про него снимали фильмы, например, культовый «Парк юрского периода» Стивена Спилберга. Про него писали книги, в том числе, детские — «Юрский период. Динозавры и другие доисторические животные» Алонсо Хуана Карлоса и Грегори С. Пола.
И кстати, название периода не нужно писать с большой буквы. Правильно — с маленькой. А почему период так назвали — об этом в справке aif.ru.
Когда был юрский период?
Юрский период начался около 201 миллиона лет назад, а завершился — около 145 миллионов лет назад.
Это время стало вторым периодом мезозойской эры, между триасовым и меловым периодами.
Тысячи разных видов животных обитали в этом периоде.
Этому очень способствовал климат того периода. Он был теплым и влажным, огромные леса покрывали материки. В это время появились первые птицы, расцвели гигантские папоротники и хвойные деревья.
Откуда мы это знаем? Благодаря открытиям палеонтологов, которые изучают глубокие слои земли и находят там целые скелеты динозавров.
Откуда пошло название «юрский период»?
Название «юрский» происходит от горной системы Юра, расположенной на границе современной Франции и Швейцарии. Эти горы стали ключевым местом для первых геологических исследований осадочных пород, богатых окаменелостями. Именно там в начале XIX века ученые впервые систематизировали и выделили целый пласт древних отложений, который стал отправной точкой в изучении определенного периода истории Земли.
Таким этот регион был и остается до сих пор.
Кто придумал этот термин для науки?
Словосочетание «юрский период» впервые употребил в научной работе немецкий геолог и палеонтолог Александр Броньяр в 1829 году. Он занимался исследованием геологических слоев в районе гор Юра и обнаружил, что именно здесь выходят на поверхность мощные толщи известняков, доломитов и мергелей, залегающих между более древними и более молодыми отложениями.
Эти породы оказались необычайно богаты останками древних морских организмов — аммонитов, белемнитов, двустворчатых моллюсков. По найденным окаменелостям ученые определили, что они принадлежат к особому периоду, ранее не выделенному в геологической шкале.
Так появился термин «юрский период», который обозначил собой целую эпоху.
С тех пор название «юрский» прочно закрепилось в геологии, палеонтологии и культуре. Оно стало символом доисторической эпохи, мира гигантских ящеров и удивительных природных изменений.
А не связано ли это название с именем Юра?
Нет, Юра Борисов и его тезки не имеют к названию никакого отношения. К тому же, если бы название дали по имени человека, период бы называли, скорее, Юрьев (как день) или Юрин, но никак не юрский.
А вот Сергей Юрский — это да. Его псевдоним (настоящая фамилия актера — Жихарев) образован по тому же принципу, что и название эпохи динозавров. Как производное от географического названия Юра. Польский вариант фамилии Юрский означает «житель Юры», а населенных пунктов с таким названием там и сейчас много. Литовский вариант той же фамилии восходит к слову jura (в переводе — «море»). Носителями этой фамилии чаще всего были моряки.