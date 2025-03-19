Почему юрский период так называется

Словосочетание «юрский период» впервые употребил в научной работе немецкий геолог и палеонтолог Александр Броньяр в 1829 году. Он занимался исследованием геологических слоев в районе гор Юра и обнаружил, что именно здесь выходят на поверхность мощные толщи известняков, доломитов и мергелей, залегающих между более древними и более молодыми отложениями.