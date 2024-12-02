Почему яйца индеек не продают в магазине

Сами по себе яйца индейки съедобны и почти ничем не отличаются от куриных — они чуть больше размером, у них более крепкая скорлупа и прочная мембрана. Они годятся в пищу и как самостоятельное блюдо, и как ингредиент в сложные закуски — все точно так же, как с куриными яйцами.