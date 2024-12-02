Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему яйца индеек не продают в магазине

Объясняем, чем они хуже куриных.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Мясо индейки появилось в российских магазинах совсем недавно по сравнению с куриным, но уже завоевало заслуженную популярность. Но ведь индейки — по сути, те же курицы? Почему тогда рядом с куриными яйцами на полках нет индюшачьих?

Сами по себе яйца индейки съедобны и почти ничем не отличаются от куриных — они чуть больше размером, у них более крепкая скорлупа и прочная мембрана. Они годятся в пищу и как самостоятельное блюдо, и как ингредиент в сложные закуски — все точно так же, как с куриными яйцами.

Тем не менее, в обычном магазине такие яйца найти почти невозможно. Почему так вышло, объясняет научный портал IFLScience — ответ универсальный и касается всех стран мира.

В естественной среде обитания индейки сначала оборудуют себе гнездо, а затем у них начинается период откладывания яиц: птицы несут по одному яйцу каждые 24−36 часов, пока не сформируется кладка из 9−13 яиц. В инкубаторе индейка откладывает яйца в среднем каждые 32 часа.

А вот курица-наседка несет яйца почти непрерывно, откладывая по яйцу каждые 22−24 часа. Кроме того, курицы начинают нести яйца уже через 5 месяцев после рождения, а индейке формирование этой способности нужно 7 месяцев. Еще на их кормление уходит больше пищи, и взрослые индейки занимают больше места, чем курицы.

В результате это оказывается гораздо менее выгодным для производителей.

Ранее рассказывали, почему индейка стала таким популярным мясом в США.