Почему яйца индеек не продают в магазине

Мясо индейки появилось в российских магазинах совсем недавно по сравнению с куриным, но уже завоевало заслуженную популярность. Но ведь индейки — по сути, те же курицы? Почему тогда рядом с куриными яйцами на полках нет индюшачьих?
Сами по себе яйца индейки съедобны и почти ничем не отличаются от куриных — они чуть больше размером, у них более крепкая скорлупа и прочная мембрана. Они годятся в пищу и как самостоятельное блюдо, и как ингредиент в сложные закуски — все точно так же, как с куриными яйцами.
Тем не менее, в обычном магазине такие яйца найти почти невозможно. Почему так вышло, объясняет научный портал IFLScience — ответ универсальный и касается всех стран мира.
В естественной среде обитания индейки сначала оборудуют себе гнездо, а затем у них начинается период откладывания яиц: птицы несут по одному яйцу каждые 24−36 часов, пока не сформируется кладка из 9−13 яиц. В инкубаторе индейка откладывает яйца в среднем каждые 32 часа.
А вот курица-наседка несет яйца почти непрерывно, откладывая по яйцу каждые 22−24 часа. Кроме того, курицы начинают нести яйца уже через 5 месяцев после рождения, а индейке формирование этой способности нужно 7 месяцев. Еще на их кормление уходит больше пищи, и взрослые индейки занимают больше места, чем курицы.
В результате это оказывается гораздо менее выгодным для производителей.
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