Почему высшее образование — все еще выгодная инвестиция в будущее

Новый анализ данных 5,8 миллионов американцев, проведенный сотрудниками Университета Рутгерса и Нью-Йоркского университета показал, что диплом о высшем образовании (в США — окончания колледжа) все еще является выгодной инвестицией в будущее, несмотря на растущие цены на обучение и трансформации в экономике. Исследование было опубликовано в журнале American Educational Research Journal.
В исследовании оценивалась пожизненная доходность диплома колледжа, а также текущие и будущие экономические выгоды и затраты для выпускников. Сравнивая людей, получивших степень бакалавра, с теми, кто закончил только среднюю школу, авторы исследования обнаружили, что высшее образование обеспечивает норму возврата инвестиций в размере 9,88% для женщин и 9,06% для мужчин, исходя из среднего заработка.
Другими словами, оно будет приносить годовой доход от 9% до 10% на протяжении всей карьеры человека. Исследование основывалось на данных опроса американского сообщества, проведенного Бюро переписи населения США за 2009−2021 годы, в котором приняли участие 2,9 миллиона человек с высшим образованием и 2,9 миллиона человек со средним школьным образованием в возрасте от 18 до 65 лет.
Самые высокие средние показатели доходности были у инженеров и it-специалистов (их доходность составила 13%), за которыми следовали менеджеры, врачи, математики и люди, изучавшие естественные науки (доходность от 10% до 13%). Выпускницы, как правило, имели более высокую финансовую отдачу, в отличие от выпускников, причем как в отношении высшего образования в целом, так и по конкретным специальностям.
Для мужчин, получивших образование в сфере гуманитарных наук и искусств доходность составила менее 5%. Выпускники колледжей из групп расовых меньшинств также, как правило, имели немного более высокую доходность, чем белые выпускники. Исследование показало, что уровень доходности незначительно снизился: с 10,12% для женщин и 9,33% для мужчин в 2009—2012 годах он упал до 9,48% и 8,83% соответственно в 2017—2020 годах.
Олеся Маевская