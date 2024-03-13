Почему высшее образование — все еще выгодная инвестиция в будущее

Для мужчин, получивших образование в сфере гуманитарных наук и искусств доходность составила менее 5%. Выпускники колледжей из групп расовых меньшинств также, как правило, имели немного более высокую доходность, чем белые выпускники. Исследование показало, что уровень доходности незначительно снизился: с 10,12% для женщин и 9,33% для мужчин в 2009—2012 годах он упал до 9,48% и 8,83% соответственно в 2017—2020 годах.