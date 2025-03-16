Киев, Львов и Одесса: сколько миротворцев сможет отправить ЕС

10 тысяч миротворцев для оккупации Киева и Одессы
Европейские издания активно обсуждают вероятность введения военных сил на территорию Украины. Напомним, после заявления п
«Украина является суверенным государством, и если она просит союзнические войска находиться на ее территории, то это не дело России — принимать их или нет», — сказал французский лидер.
Москва между тем не раз заявляла, что не приемлет присутствие западных солдат на территории Украины. По словам президента Путина, любые граждане других стран, находящиеся на Украине, должны будут считаться законной военной целью для ВС РФ и к ним не должны применяться практики, установленные нормами международного права.
Страны ЕС вернули в повестку вопрос о возвращении обязательной военной службы. Это им нужно для «укрепления своей обороны перед лицом российской агрессии», — сообщает французское информационное агентство AFP.
Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на это заявление, напомнив, что обсуждают не только 10 тысяч, а в несколько раз больше.
«Но вопрос-то у нас простой, мы сегодня сказали об этом, они будут охранять что? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русскую культуру, русский язык?», — задал вопрос министр.
Мнения экспертов
Миротворцев может назначить только Совет безопасности ООН, потому что только он обладает таким правом, напоминает военный обозреватель Виктор Литовкин. Он уверен, что попытка Макрона и Стармера навязать услуги миротворцев — всего лишь попытка надувать щеки. Заявления Парижа и Лондона выглядят как демонстрация силы. Якобы «Европа в отличие от Трампа может помочь отстоять Украине свою независимость», которой у той давно нет, тем более, когда идет разговор о создании европейской армии, поясняет эксперт.
«Британия и Франция могут выделить какие-то подразделения и отправить их на Украину, а также разместить их в районе Львова, Киева и Одессы. Но для России — это будут оккупационные войска и они станут законной военной целью. Поэтому удары по этим силам — неизбежны», — сказал Литовкин.
Он считает, что такие действия могут оказаться предлогом для провоцирования Третьей мировой войны.
10 тысяч человек — это стрелковая дивизия.
Виктор Литовкин также отметил, что на Украине сейчас воюют 30 тыс. наемников, которые представляют самих себя в юридическом плане, а в случае «миротворцев» — это будут представители ЕС.
«Ресурсы у них есть. Армия Великобритании обладает 68 тыс. личного состава, у французской — аналогичная численность. Если мы начнем наносить удары или они уберутся, или начнут воевать с Россией. Но для Британии удар ядерной ракетой по острову — означает конец истории», — прокомментировал ВФокусе Mail Виктор Литовкин.
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail политолог Борис Межуев напомнил, что формально силы европейской коалиции смогут попасть на территорию Украины только после подписания между Москвой и Киевом соглашения о перемирии.