Киев, Львов и Одесса: сколько миротворцев сможет отправить ЕС

Миротворцев может назначить только Совет безопасности ООН, потому что только он обладает таким правом, напоминает военный обозреватель Виктор Литовкин. Он уверен, что попытка Макрона и Стармера навязать услуги миротворцев — всего лишь попытка надувать щеки. Заявления Парижа и Лондона выглядят как демонстрация силы. Якобы «Европа в отличие от Трампа может помочь отстоять Украине свою независимость», которой у той давно нет, тем более, когда идет разговор о создании европейской армии, поясняет эксперт.