Почему все словари мира выбрали словом года 2023 термины из области искусственного интеллекта?

VK Гид решил узнать, с чем связан этот тренд и почему Институт русского языка имени А. С. Пушкина решил поддаться этой тенденции.

Какие еще слова были в тренде в России?

В 2023 году русский язык позаимствовал немало иностранных слов. Слова GPT и «нейросеть» относятся к новым технологиям. «Джипити» — это составная часть названия ChatGPT, наиболее известного бота, системы искусственного интеллекта.

«Нейросеть» — это технология искусственного интеллекта, при помощи которой компьютеры учатся обрабатывать данные таким же способом, как и человеческий мозг.

В арсенале отечественного языка распространились не только слова, которые относятся к искусственному интеллекту, но и те, что были в ходу молодёжи. Слово «база» — часто используется школьниками. Хотя ареал распространения слова «база» или «это база» — люди старше 18-ти лет. «База» значит нечто основополагающее или фундаментальное. Это слово распространилось в англоязычных странах еще в 2009 году, в частности, его часто используют иностранные политики для выражения согласия либо обозначения позиции, независимой от мнения окружающих.

По версии Кембриджского словаря, главным словом в 2023 году стало слово hallucinate — галлюцинировать. В Кембридже отметили, что слово не относится к человеческим заболеваниям, а к сфере искусственного интеллекта, и означает он ситуацию, когда ИИ выдает ложную информацию. Толковый словарь Collins Dictionary выбрал в этом году термин «искусственный интеллект», — технология воссоздания умственной деятельности человека силами компьютера. Это может показаться удивительным — ведь сам феномен ИИ не нов, а режиссёр Спилберг снял фильм «Искусственный разум» аж в 2001 году. Кого сегодня удивишь роботами и их креативом?

«Сейчас для нейросети время триумфального вхождения в человеческую жизнь»

— О возможности искусственного интеллекта и роботизации начали рассуждать с 30-х годов прошлого века. Она быстро и масштабно вошла в нашу жизнь, и стала ее безусловно менять, — говорит Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

По мнению доктора экономических наук, коллеги-филологи из Института русского языка имени А. С. Пушкина выбрали словом года «нейросеть», а не понятия, связанные с другими кризисными явлениями, потому что человечество сталкивается с конфликтами и вызовами на протяжении всей истории. «Это как удивиться, что снова пришел декабрь и пошел снег. Чего удивляться, если страны начинают вступать в зону конфликта. К сожалению, эта часть истории. А вот нейросети, которые показывают новые свойства и открывают новые возможности человека — это прорывные технологии», — объясняет он. Нейросеть произвела вау-эффект, как пандемия в своё время.

Но опасаться нейросетей, по словам Чулока, не стоит — они только усиливают интеллект человека: «Нейросеть фантастическим образом расширяет инструментарий исследований. Он действует, как помощник, который работает иногда более гениально, чем человек. Поэтому абсолютно неудивительно, что нейросеть стала словом года. Сейчас для нейросети время триумфального вхождения в человеческую жизнь», — комментирует Чулок. Например, сейчас проводится большое количество научных исследований, которые показывают, что с помощью нейроинтерфейсов и продвинутых технологий искусственного интеллекта можно осуществлять реабилитацию инвалидов.

«Будущего может не быть»

Александр Чулок уверен, что слово «нейросеть» опередило молодежный сленг не просто так. Сейчас уровень охвата интернетом в стране порядка 85%.

— Использование интернета — не локальная история. А вот молодежный сленг — локальная. У одной группы молодых людей один сленг, у второй — другой. Если мы говорим о слове года, то это должно относиться и к пожилым людям. Мы знаем, что пенсионеры тоже пытаются использовать искусственный интеллект для своих целей: они, например, учатся распознавать когда им звонит бот, а когда настоящий человек, — уточняет он. Нейросеть — всепроникающая технология для всех поколений.



По мнению эксперта по трендам, словом 2024 года может стать «будущее». Сейчас многие компании профессионально занимаются прогнозированием и выстраивают корпоративные системы технического планирования. «Раньше слово “планирование” было ругательным и ассоциировалось с “совком”. Хотя за рубежом советскую методику планирования брали на вооружение. Сейчас в состоянии кризисных и турбулентных явлений компании понимают, что без постоянной работы с будущим на базе технического планирования просто не выжить и будущего может не быть».