Почему воробьи не ходят, а прыгают?

По самой распространенной версии, эти пернатые получили свое название из-за любви воровать созревшее зерно на крестьянских полях. Во дворах многоэтажек и на кустах в скверах и парках обитает один из двух видов воробьиных — воробей домовый. Узнать этих маленьких птиц можно по черному «галстучку» на шее, пепельной «шапочке» на голове и забавной манера передвигаться. Почему нельзя застать воробья нерасторопно шагающим, разбирался aif.ru.