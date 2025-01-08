Почему воробьи не ходят, а прыгают?

По самой распространенной версии, эти пернатые получили свое название из-за любви воровать созревшее зерно на крестьянских полях. Во дворах многоэтажек и на кустах в скверах и парках обитает один из двух видов воробьиных — воробей домовый. Узнать этих маленьких птиц можно по черному «галстучку» на шее, пепельной «шапочке» на голове и забавной манера передвигаться. Почему нельзя застать воробья нерасторопно шагающим, разбирался aif.ru.
Почему воробьи не хотят пешком?
Строение тела и образ жизни — два фактора, которые влияют на то, как передвигается птица. Воробей много времени проводит в кроне деревьев и кустарников — перемещаться по веткам удобнее прыжками. Виды, которые на деревьях только вьют гнезда или отдыхают, обычно шагают или бегают.
С морфологией воробья — короткими лапками, маленьким и легким туловищем — прыгать удобнее и проще, чем ходить. Например, трясогузки тоже миниатюрные птички, но у них более длинные ноги и строение тела позволяет передвигаться свободнее.
За один прыжок воробьи преодолевают расстояние равное нескольким шагам, а значит экономят энергию. Энергосбережение очень важно, ведь птицам приходится кормиться ежедневно и нужно эффективно расходовать запас питательных веществ.