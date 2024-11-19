Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему вода в кулерах может быть опасной

Питьевая вода, разливаемая в бутылки, должна проходить обязательную маркировку «Честный знак», что минимизирует количество нелегально изготовленной воды. Гораздо большую опасность потенциально несут сами кулеры. Об этом рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

Она пояснила, что при несоблюдении правил эксплуатации кулеров (при отсутствии мойки и дезинфекции оборотной тары, санитарной обработки бутылеприемника и иглы) в них могут развиваться различные микроорганизмы.

Кроме того, кулер необходимо ограждать от попадания прямых солнечных лучей, источников тепла. Это важно, чтобы вода не зацвела.

«Согласно санитарно-гигиеническим правилам и нормам, домашний кулер необходимо чистить два раза в год, а на предприятиях, в офисах, школах — не менее четырех раз в год», — говорит эксперт.

При неправильной эксплуатации или несвоевременной дезинфекции развивающиеся в кулерах микроорганизмы (вирусы, бактерии и др.) могут стать причиной возникновения кишечных и вирусных заболеваний.

Так, по данным «Росконтроля» только 8 проб бутилированной воды из 14 исследованных образцов соответствовали предъявляемым требованиям. Размножение микробов в воде из кулеров начинается уже после 2−3 дней с момента открытия тары. Например, превышение микробиологических показателей (от 12 до 100 раз по сравнению с нормой) выявлено в некоторых образцах бутилированной воды.

В воде выделяют опасные для человека условно-патогенные и патогенные микроорганизмы, в том числе БГКП (бактерии группы кишечных палочек), Salmonella spp. (сальмонеллы), Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), вирусы и др.

Это, по словам эксперта, связано с тем, что чаще всего в кулер поступает застойная вода без предварительного контроля, так что ответственные заказчики самостоятельно проверяют воду.