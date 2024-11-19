Почему вода в кулерах может быть опасной

Так, по данным «Росконтроля» только 8 проб бутилированной воды из 14 исследованных образцов соответствовали предъявляемым требованиям. Размножение микробов в воде из кулеров начинается уже после 2−3 дней с момента открытия тары. Например, превышение микробиологических показателей (от 12 до 100 раз по сравнению с нормой) выявлено в некоторых образцах бутилированной воды.