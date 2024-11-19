Почему вода в кулерах может быть опасной

Она пояснила, что при несоблюдении правил эксплуатации кулеров (при отсутствии мойки и дезинфекции оборотной тары, санитарной обработки бутылеприемника и иглы) в них могут развиваться различные микроорганизмы.
Кроме того, кулер необходимо ограждать от попадания прямых солнечных лучей, источников тепла. Это важно, чтобы вода не зацвела.
«Согласно санитарно-гигиеническим правилам и нормам, домашний кулер необходимо чистить два раза в год, а на предприятиях, в офисах, школах — не менее четырех раз в год», — говорит эксперт.
При неправильной эксплуатации или несвоевременной дезинфекции развивающиеся в кулерах микроорганизмы (вирусы, бактерии и др.) могут стать причиной возникновения кишечных и вирусных заболеваний.
Так, по данным «Росконтроля» только 8 проб бутилированной воды из 14 исследованных образцов соответствовали предъявляемым требованиям. Размножение микробов в воде из кулеров начинается уже после 2−3 дней с момента открытия тары. Например, превышение микробиологических показателей (от 12 до 100 раз по сравнению с нормой) выявлено в некоторых образцах бутилированной воды.
В воде выделяют опасные для человека условно-патогенные и патогенные микроорганизмы, в том числе БГКП (бактерии группы кишечных палочек), Salmonella spp. (сальмонеллы), Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), вирусы и др.
Это, по словам эксперта, связано с тем, что чаще всего в кулер поступает застойная вода без предварительного контроля, так что ответственные заказчики самостоятельно проверяют воду.