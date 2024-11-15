Почему витамин D полезен для людей с ожирением

В их исследовании участвовали 220 пожилых людей с ожирением. Их разделили на две группы. Одна получала 600 МЕ витамина D в сутки, а второй давали 3 750 МЕ. Исследователи наблюдали за состоянием здоровья участников год.
В итоге выяснилось, что добавки снизили артериальное давление у обеих групп. Вместе с тем высокие дозы витамина не улучшили показатели участников. При этом самые значительные положительные изменения наблюдались среди участников с ожирением и низким уровнем витамина D. Результаты исследования опубликовал Medicalxpress.
«Мы установили, что добавки витамина D способны снижать давление у определенных категорий, таких как пожилые люди с ожирением и, возможно, те, кто страдает от дефицита витамина D. Однако прием витамина D в дозах, превышающих рекомендованную, не дает дополнительных преимуществ», — резюмировала доктор Гада Эль-Хадж Фулейхан, одна из авторов исследования.
Отметим, нехватка витамина D связана с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, иммунных нарушений, инфекций и онкологических заболеваний. Однако перебарщивать с ним не следует. Ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet) Андрей Мартюшев-Поклад рассказывал, к чему приводит избыток витамина D.