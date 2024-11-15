Почему витамин D полезен для людей с ожирением

«Мы установили, что добавки витамина D способны снижать давление у определенных категорий, таких как пожилые люди с ожирением и, возможно, те, кто страдает от дефицита витамина D. Однако прием витамина D в дозах, превышающих рекомендованную, не дает дополнительных преимуществ», — резюмировала доктор Гада Эль-Хадж Фулейхан, одна из авторов исследования.