Почему висеть на турнике полезно

Турник — один из самых простых спортивных снарядов, который есть у многих дома или во дворе. Всего несколько минут в день помогут стать здоровее, поправить осанку, гибкость и дыхание, а еще накачают мышцы рук и туловища.
Звучит слишком фантастически, но газета The Guardian уверяет, что у этого есть даже историческая подоплека — пусть наши предки и не летали под кронами деревьев, как обезьяны, руки человека приспособлены для того, чтобы хвататься и карабкаться, и забывать про эти навыки не стоит. Необязательно заниматься кроссфитом, участвовать в соревнованиях или подтягиваться по сто раз — для начала можно просто повиснуть на турнике.
Тренер Майк Джулом объясняет, что просто повиснув на турнике, вы уже работаете над хваткой рук, гибкостью плечевых суставов и силой латеральных и трапециевидных мышц спины — потому что, чтобы успешно висеть, нужно крепко держаться и балансировать всем телом.
Еще это упражнение помогает разгрузить и растянуть позвоночник, что особенно полезно тем, кто весь день сидит в одной позе или работает за компьютером. Впрочем, как предупреждают некоторые врачи, если вы уже страдаете от каких-нибудь заболеваний спины (например, сколиоза), лучше проконсультироваться с врачом и для начала висеть не полностью, оставляя ноги стоять на земле.
Тренеры советуют повесить турник у себя дома — так не придется стесняться зрителей, если вы только начинаете. А еще дома легче приучать себя к упражнению: можно повисать на турнике на несколько секунд всякий раз, как проходите мимо.
Если висеть полностью только на руках вам тяжело, можно подставить подставку под ноги, чтобы частично поддерживать ими свой вес — такое упражнение для начинающих тоже будет полезно. Когда вы приноровитесь висеть, тренеры советуют добавлять к упражнению немного подтягиваний. Главное, как и в любых упражнениях — увеличивать нагрузку постепенно и заниматься регулярно.
Тренер Аманда Гримм уверена, что на турнике очень удобно заниматься дыхательными упражнениями и даже медитацией, когда у вас начнет получаться подолгу на нем висеть. Главное — прозаниматься хотя бы месяц, и потом, уверены тренеры, от турника вас будет не оттащить.
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Георгий Мазуркевич