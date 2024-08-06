Почему висеть на турнике полезно

Звучит слишком фантастически, но газета The Guardian уверяет, что у этого есть даже историческая подоплека — пусть наши предки и не летали под кронами деревьев, как обезьяны, руки человека приспособлены для того, чтобы хвататься и карабкаться, и забывать про эти навыки не стоит. Необязательно заниматься кроссфитом, участвовать в соревнованиях или подтягиваться по сто раз — для начала можно просто повиснуть на турнике.