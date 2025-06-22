Почему Великая Отечественная война началась с отступления и при чем здесь саботаж генералов

Все знают про героическую оборону Брестской крепости. Но мало кто знает, что согласно приказу еще 20 июня командование было обязано вывести дивизию из стен крепости на позиции. Об этом вспоминал командир 10-й авиадивизии Николай Белов. Он доложил о приказе рассредоточить самолеты по второстепенным аэродромам и привести войска в боевую готовность командующему 4-й армией Александру Коробкову, но в ответ услышал, что у Коробкова такого приказа нет и поэтому он ничего делать не будет. В этот же день Белов разговорился с политруком Федором Шлыковым, который пожаловался, что штаб округа не дает ему вывести дивизию из Брестской крепости. Единственное, что ему разрешили — это вывезти госпиталь. Шлыков сетовал, что решить вопрос со штабом округа невозможно — там не желают ничего слышать.