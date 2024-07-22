Почему важно шутить, даже если ваших детей это бесит

Чаще всего на любую шутку родителей дети просто закатывают глаза: это безбожно устаревший. Как только родители осваивают новые и актуальные шутки (и выяснят, что значит слово «кринж»), они тут же становятся устаревшими, и дети снова отправляются находить нечто новое и свое.
Значит ли это, что родителям лучше даже не пытаться шутить при детях? Вовсе нет — авторы нового исследования уверены, что юмор это важный фактор укрепления семейных отношений, про которые написал CNN.
Люди, которых вырастили родители, любящие пошутить, лучше относятся к родителям в целом и чаще сохраняют с ними отношения. Еще они довольны тем, как их вырастили, и намерены воспитывать своих детей схожим образом. К таким выводам пришли авторы исследования во главе с доктором Бенджамином Леви, профессором педиатрии Пенсильванского медицинского колледжа, опросив 300 человек.
Другие ученые уже высказались о том, что респондентов в исследовании явно недостаточно, но доктор Леви уверяет, что это лишь первый шаг в большом пути по осмыслению того, как юмор в семье влияет на детей и что он дает им в дальнейшей жизни.
Юмор, уверен доктор Леви, не просто развлекает, но учит детей по-разному реагировать в диалоге, гибче мыслить и в целом укрепляет связь с важным взрослым. Юмор помогает справиться с разными проблемами взросления, снижает стресс в отношениях и учит видеть в родителях живых людей, уверены исследователи.
В то же время они уверены, что юмор не всегда идет на пользу процессу воспитания, и намерены в дальнейшем уделить внимание именно этому аспекту. Например, очень важно, чтобы шутки не задевали самого ребенка и не обижали его, и не были инструментом власти, когда ребенок обязан смеяться только потому, что шутку рассказал его родитель.
Главное правило — ориентироваться на возраст ребенка и уровень его развития. Совсем маленькие дети радуются утрированному фарсу, но чуть подрастая, они уже предпочитают длинные небылицы и выдумки.
Кроме того, всегда стоит задавать себе вопрос, для чего вы шутите в обществе ребенка и чего хотите этим достичь: развеселить ребенка или потешить самих себя. И, конечно, важно не забывать, что в отношениях родителя и ребенка власть всегда находится в руках родителя, и злоупотреблять ей точно не стоит — поэтому саркастических шуток лучше избегать по отношению к детям любого возраста. Лучшая стратегия — предлагать детям вместе относиться с юмором к проблемам, которые возникают перед семьей, и давать им понять, что вы точно справитесь со всем сообща.
А другие исследователи рассказывают, как влияют на развитие ребенка частые переезды.
Георгий Мазуркевич