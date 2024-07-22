Почему важно шутить, даже если ваших детей это бесит

Кроме того, всегда стоит задавать себе вопрос, для чего вы шутите в обществе ребенка и чего хотите этим достичь: развеселить ребенка или потешить самих себя. И, конечно, важно не забывать, что в отношениях родителя и ребенка власть всегда находится в руках родителя, и злоупотреблять ей точно не стоит — поэтому саркастических шуток лучше избегать по отношению к детям любого возраста. Лучшая стратегия — предлагать детям вместе относиться с юмором к проблемам, которые возникают перед семьей, и давать им понять, что вы точно справитесь со всем сообща.