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Почему важно общаться с пожилыми людьми и как это делать

У людей, которые выходят на пенсию, сужается круг интересов, а общения становится меньше. Пожилой человек постепенно замыкается в себе и сосредотачивается на своих проблемах. Это ухудшает настроение, психическое состояние и может привести к серьезным заболеваниям.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Важность общения для людей в возрасте

Как пишет Общественная служба новостей, пожилым людям важно общаться по нескольким причинам.

Во-первых, общение заполняет информационную пустоту. Человеку хочется получать новую информацию, анализировать ее, делиться с ней с другими людьми. Общение как раз дает возможность делать это.

Во-вторых, во время разговоров пожилой человек самореализуется. Он делится своим опытом, навыками и знаниями с другими людьми, узнает что-то новое от собеседника, чувствует свою компетентность и значимость. Это делает пенсионера более уверенным и спокойным.

В-третьих, общение с родными, друзьями, соседями и просто приятелями дают пожилым эмоции. Хорошо, если они будут положительными.

Также общение помогает пенсионерам бороться с болезнями, потому что это интеллектуальная нагрузка, которую испытывает мозг во время размышлений. Общение способно отсрочить появление возрастных заболеваний, в том числе болезнь Альцгеймера.

Как общаться с пожилыми людьми

Перед разговором с пожилым человеком нужно подробно узнать о его состоянии здоровья. Не исключено, что он страдает частичной потерей памяти или плохо слышит. Такие вопросы облегчат общение.

Нужно выбирать благоприятную обстановку для разговоров, уточнять у пожилого человека, комфортно и спокойно ли ему. Если ответ отрицательный, надо поменять место разговора.

Речь должна быть четкой и понятной. При разговоре не нужно отворачиваться, надо смотреть прямо в глаза. Говорить нужно медленно.

Также надо приспособить тембр и силу вашего голоса к удобной беседе, учитывать состояние слуха пожилого человека. «Не кричите, только уважение к собеседнику поможет вам выбрать нужную силу голоса», — подчеркнули эксперты.

Нужно подбирать простые фразы, которые были бы понятны пожилому. Сложные предложения и вопросы просто запутают его.

Нужно стараться применять наглядные и визуальные примеры. Также эксперты призывают быть терпеливыми и доброжелательными, чаще улыбаться во время беседы. Нужно делать интервалы между вопросами, чтобы дать время продумать ответ. Это особенно важно, если человек страдает потерей памяти.

В последнее время пожилые люди стали чаще заключать браки. Эксперты объяснили, с чем это связано.