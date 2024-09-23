Почему важно общаться с пожилыми людьми и как это делать

Нужно стараться применять наглядные и визуальные примеры. Также эксперты призывают быть терпеливыми и доброжелательными, чаще улыбаться во время беседы. Нужно делать интервалы между вопросами, чтобы дать время продумать ответ. Это особенно важно, если человек страдает потерей памяти.