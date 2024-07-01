Почему в жару люди плохо соображают

Жара — это всегда стресс для организма. Самое основное в жаркие дни- это питьевой режим. Если не восполнять дефицит воды, то это чревато обезвоживанием организма. При таком состоянии человек сталкивается с переутомлением, слабостью. А в случае тяжелой формы обезвоживания возможны помрачение сознания, слабый пульс, снижение артериального давления, рассказала врач общей практики «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.