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Почему в жару люди плохо соображают

Жара — это всегда стресс для организма. Самое основное в жаркие дни- это питьевой режим. Если не восполнять дефицит воды, то это чревато обезвоживанием организма. При таком состоянии человек сталкивается с переутомлением, слабостью. А в случае тяжелой формы обезвоживания возможны помрачение сознания, слабый пульс, снижение артериального давления, рассказала врач общей практики «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

Источник: AP 2023

С потом мы теряем также микроэлементы — калий, натрий. Это, по словам эксперта, тоже может быть опасно. Микроэлементы, в том числе, отвечают за качество жизни клетки, транспортировку микроэлементов в межклеточное пространство и обратно.

Конечно, баланс в головном мозге из-за дефицита микроэлементов нарушить сложно, но тем не менее, длительный дефицит микроэлементов может сказаться на всех органах и системах человека.

«Чтобы избежать дефицита микроэлементов, нужно пить не простую воду, а подсоленную, например, “Ессентуки”, “Боржоми”», — отмечает Екатерина Серебренникова.

Особенно важно пить природную подсоленную воду спортсменам и людям, которые не хотят отказываться от тренировок или активного образа жизни в жару.

В целом нужно пить примерно 2,5−3 литра жидкости, причем учитывается любая жидкость — от супов, чая, воды до арбуза. Людям с избыточным весом требуется чуть больше жидкости, худым — меньше.

Перегревы и обмороки в жару — еще одна причина почему соображать становится сложнее.

При перегреве кровеносные сосуды расширяются, что вызывает чрезмерный приток крови к голове. Температура тела повышается, возникает общая слабость, головокружение, сильная головная боль.

В группе риска, по словам врача, — пожилые люди. «Им сложнее противостоять перепадам погоды в силу наличия хронических заболеваний или астении. Многие из них просто забывают пить воду из-за чего сталкиваются с обезвоживанием и помрачением рассудка. В жару за пожилыми людьми нужен пристальный контроль», — разъяснила врач.