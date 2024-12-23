Почему в январе 31 день

Месяц январь не всегда открывал год и был первым среди всех месяцев. В Древнем Египте год начинался в середине лета. Вавилонский календарь начинался в конце апреля, как предполагают историки — 26-го числа.
В Индии было много календарей, но и там люди встречали год весной — просто кто-то в марте, а кто-то в апреле. Китайцы — единственные, кто мог отмечать Новый год в конце января или начале февраля, если на это время приходилась нужная фаза Луны, но с 1 января они никогда не начинали отсчет.
А в Древнем Риме год начинался с 1 марта, и так продолжалось более 600 лет, пока к власти не пришел Гай Юлий Цезарь. Он создал свой календарь — юлианский, который все и изменил.
Когда январь стал первым месяцем года?
В 46 году до н. э. по приказу Цезаря календарь поменяли, а количество дней в году довели до 365 (до этого их было меньше, и времена года постоянно сдвигались, а многих римлян раздражало, что погода не совпадает с датами).
Открывающий год месяц римляне назвали январем в честь двуликого бога Януса. Это логично, ведь он был богом времени и, кроме того, отвечал за охрану дверей и ворот. По латыни дверь так и называется — ianua. По сути, название январь можно перевести как «дверь в год».
Но далеко не сразу этот календарь закрепился повсеместно. Во многих странах средневековой Европы с 1 января начало года стали считать только в
Позднее в большинстве стран закрепилось латинское название: в Англии january, в германии — januar, во Франции — janvier, в Испании — enero, в Италии — gennaio. Но в некоторых странах название первого месяца года очень сильно отличается от латинского первоисточника.
В Чехии этот месяц называют leden (что значит «ледышка» или «ледник»), а в Белорусси — студзень: тут и без перевода понятно, что это связано с холодом, отсюда и славянское слово «студёный». По-турецки месяц называется ocak (переводится как «камин» или «печка»). И это тоже связано с холодом, потому что именно в первом месяце года в Турции разводят огонь для обогревания жилищ.
Финны говорят tammikuu — «месяц дуба», причем речь идет не о холоде, который часто называют «дубак». Январь сравнивают с деревом, на котором все держится. Этакая незыблемая ось, вокруг которой вращается год.
А в Литве январь называется sausis, что значит «сухой». Дело в том, что именно в этом месяце здесь ложатся глубокие сугробы, которые долго не тают. Такие сугробы литовцы называют «сухими».
Как назывался январь в России?
На Руси январь называли по-разному: сечень, просинец, лютовей, трескун и ломонос. Не менее распространенной была версия — перезимье.
В церковнославянских календарях месяц называли «геноварис». Слово это пришло из Византии и было слегка искаженной формой римского названия. В разных вариантах это слово писалось даже в официальных документах Российской империи — то генуарий, то генуарь, но чаще — генварь. Даже в том самом, уже упомянутом указе Петра Первого сказано «с 1 генваря».
Орфографический словарь 1847 года допускал двойную норму написания — и «генварь», и «январь». Но в 1891 году вышел «Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской академии наук» под редакцией Якова Грота, и установил единственную правильную форму — январь.
Почему в январе именно столько дней?
Когда Гай Юлий Цезарь запускал новый календарь, он решил распределить дни по месяцам более равномерно. До юлианского календаря в январе было 29 дней, но Цезарь своим указом повелел удлинить его на пару дней. С тех пор в первом месяце года 31 день.