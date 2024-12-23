Почему в январе 31 день

В Чехии этот месяц называют leden (что значит «ледышка» или «ледник»), а в Белорусси — студзень: тут и без перевода понятно, что это связано с холодом, отсюда и славянское слово «студёный». По-турецки месяц называется ocak (переводится как «камин» или «печка»). И это тоже связано с холодом, потому что именно в первом месяце года в Турции разводят огонь для обогревания жилищ.