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Почему в туалете нельзя сидеть дольше 10 минут

Врачи объяснили, чем это опасно для здоровья.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Stranman84/CC BY-SA 3.0

Поход в туалет для городского жителя — нечто большее, чем обычный физиологический процесс. Это возможность побыть наедине со своими мыслями, порефлексировать, отдохнуть, почитать соцсети и успеть многое другое. Телефон превратился в неотъемлемого спутника современного человека в этом путешествии, а неспешность то и дело становится поводом для шуток и мемов.

Но чересчур увлекаться походами в туалет может быть опасно для здоровья. Медики уверены, что это может быть как симптомом проблем со здоровьем, так и их причиной — и некоторые последствия могут быть очень серьезными.

Основные проблемы, которые ждут тех, кто не торопится выходить из туалета — геморрой и ослабление тазовых мышц. За подробным комментарием по теме издание CNN обратилось к специалистам.

Почему нельзя сидеть дольше?

В первую очередь, все дело в физике. Наше сердце непрерывно качает по телу кровь и делает так, чтобы, несмотря на силу земного притяжения, жидкость поднималась по сосудам от ног назад к сердцу.

Когда человек сидит на унитазе, его таз располагается ниже, чем на обычном сиденье, и это само по себе затрудняет циркуляцию крови: она так же легко уходит вниз, но возвращается медленнее. В результате вены и другие сосуды в тазу и непосредственно вокруг анального отверстия становятся шире, крови в них тоже больше — как следствие, возрастает риск геморроя.

Мышцы слабеют

Вторая проблема — мышцы от долгого сидения над пустотой растягиваются и слабеют. Если после этого начать тужиться, риск геморроя возрастает уже значительно.

Совсем печальная перспектива — даже не геморрой, а ректальный пролапс, то есть выпадение прямой кишки из ануса.

Мышцы тазового дна, которые также участвуют в процессе дефекации, тоже слабеют от такой позы. В результате, чем дольше человек сидит в туалете, тем сложнее ему потом сходить в туалет: получается замкнутый круг.

Не берите ничего с собой

Если человек думает, что проведет в туалете много времени, логично, что он берет с собой что-нибудь, чтобы не скучать: книгу, планшет или смартфон. Но эти предметы только отвлекают от цели похода, и в результате время, проведенное в туалете, вырастает еще сильнее. Врачи советуют поступать наоборот и делать так, чтобы в туалете было максимально скучно: тогда наш мозг сам захочет закончить дела и выйти как можно быстрее.

Что делать, если десяти минут не хватает?

Выйти в любом случае — если не получилось сейчас, попробуете в другой раз. Врачи рекомендуют походить или поделать упражнения: физическая нагрузка активизирует все внутренние органы, включая кишечник.

Кроме того, важно есть больше клетчатки (например, овес, бобы) и пить жидкость — Национальная академия медицины США рекомендует употреблять около 3 литров жидкости в день.

Рак прямой кишки

Самое печальное следствие сидения в туалете. Есть ситуации, в которых человек вынужден проводить в туалете много времени — например, синдром раздраженного кишечника или болезнь Крона.

В таких случаях проблема может усугубиться до критической — если присутствует ощущение, что что-либо мешает нормальному процессу дефекации, стоит провериться на рак прямой кишки: врачи говорят, что с начала 1990-х годов эта проблема стала активнее затрагивать пациентов моложе 55 лет.

Во всех случаях, когда процесс протекает не так, как должен, врачи рекомендуют обратиться к специалисту, чтобы проверить, все ли в порядке.

Ранее рассказывали, что еще нельзя смывать в унитаз (кроме своего здоровья).