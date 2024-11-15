Почему в туалете нельзя сидеть дольше 10 минут

Если человек думает, что проведет в туалете много времени, логично, что он берет с собой что-нибудь, чтобы не скучать: книгу, планшет или смартфон. Но эти предметы только отвлекают от цели похода, и в результате время, проведенное в туалете, вырастает еще сильнее. Врачи советуют поступать наоборот и делать так, чтобы в туалете было максимально скучно: тогда наш мозг сам захочет закончить дела и выйти как можно быстрее.