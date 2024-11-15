Почему в туалете нельзя сидеть дольше 10 минут

Поход в туалет для городского жителя — нечто большее, чем обычный физиологический процесс. Это возможность побыть наедине со своими мыслями, порефлексировать, отдохнуть, почитать соцсети и успеть многое другое. Телефон превратился в неотъемлемого спутника современного человека в этом путешествии, а неспешность то и дело становится поводом для шуток и мемов.
Но чересчур увлекаться походами в туалет может быть опасно для здоровья. Медики уверены, что это может быть как симптомом проблем со здоровьем, так и их причиной — и некоторые последствия могут быть очень серьезными.
Основные проблемы, которые ждут тех, кто не торопится выходить из туалета — геморрой и ослабление тазовых мышц. За подробным комментарием по теме издание CNN обратилось к специалистам.
Почему нельзя сидеть дольше?
В первую очередь, все дело в физике. Наше сердце непрерывно качает по телу кровь и делает так, чтобы, несмотря на силу земного притяжения, жидкость поднималась по сосудам от ног назад к сердцу.
Когда человек сидит на унитазе, его таз располагается ниже, чем на обычном сиденье, и это само по себе затрудняет циркуляцию крови: она так же легко уходит вниз, но возвращается медленнее. В результате вены и другие сосуды в тазу и непосредственно вокруг анального отверстия становятся шире, крови в них тоже больше — как следствие, возрастает риск геморроя.
Мышцы слабеют
Вторая проблема — мышцы от долгого сидения над пустотой растягиваются и слабеют. Если после этого начать тужиться, риск геморроя возрастает уже значительно.
Совсем печальная перспектива — даже не геморрой, а ректальный пролапс, то есть выпадение прямой кишки из ануса.
Мышцы тазового дна, которые также участвуют в процессе дефекации, тоже слабеют от такой позы. В результате, чем дольше человек сидит в туалете, тем сложнее ему потом сходить в туалет: получается замкнутый круг.
Не берите ничего с собой
Если человек думает, что проведет в туалете много времени, логично, что он берет с собой что-нибудь, чтобы не скучать: книгу, планшет или смартфон. Но эти предметы только отвлекают от цели похода, и в результате время, проведенное в туалете, вырастает еще сильнее. Врачи советуют поступать наоборот и делать так, чтобы в туалете было максимально скучно: тогда наш мозг сам захочет закончить дела и выйти как можно быстрее.
Что делать, если десяти минут не хватает?
Выйти в любом случае — если не получилось сейчас, попробуете в другой раз. Врачи рекомендуют походить или поделать упражнения: физическая нагрузка активизирует все внутренние органы, включая кишечник.
Кроме того, важно есть больше клетчатки (например, овес, бобы) и пить жидкость — Национальная академия медицины США рекомендует употреблять около 3 литров жидкости в день.
Рак прямой кишки
Самое печальное следствие сидения в туалете. Есть ситуации, в которых человек вынужден проводить в туалете много времени — например, синдром раздраженного кишечника или болезнь Крона.
В таких случаях проблема может усугубиться до критической — если присутствует ощущение, что что-либо мешает нормальному процессу дефекации, стоит провериться на рак прямой кишки: врачи говорят, что с начала 1990-х годов эта проблема стала активнее затрагивать пациентов моложе 55 лет.
Во всех случаях, когда процесс протекает не так, как должен, врачи рекомендуют обратиться к специалисту, чтобы проверить, все ли в порядке.
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