Почему в сухофруктах больше калорий, чем в свежих фруктах

Сухофрукты — это ягоды и фрукты, из которых удалена большая часть воды во время сушки. Этот процесс приводит к концентрации питательных веществ, включая сахар, что делает сухофрукты более калорийными по сравнению со свежими фруктами. Почему так происходит — читайте в справке aif.ru.
Почему в сухофрукты более калорийны, чем свежие фрукты?
На этот вопрос aif.ru ответила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко:
— Свежие фрукты содержат значительное количество воды — обычно от 80 до 95 процентов. В процессе сушки вода испаряется и объем фрукта уменьшается, но при этом все питательные вещества остаются. В результате сухофрукты становятся более концентрированным источником энергии. Например, 100 граммов свежего абрикоса содержат около 48 калорий, а в 100 граммах кураги — уже около 240 калорий.
При удалении воды сахар, который естественным образом содержится во всех фруктах, становится более концентрированным. Это делает сухофрукты слаще и повышает их калорийность. Например, в винограде содержится около 16 процентов сахара, а в изюме — уже около 60, отмечает эксперт.
Также после сушки фрукты теряют объем, но их вес за счет потери воды уменьшается не так значительно. Это означает, что в небольшой порции сухофруктов содержится больше калорий, чем в аналогичном объеме свежих фруктов. Например, чтобы получить 100 граммов изюма, нужно высушить около 400 граммов винограда.
Как пояснила диетолог Юлия Зинченко, иногда при производстве сухофруктов добавляют сахар или сиропы для улучшения вкуса и увеличения срока хранения. Это также увеличивает калорийность продукта. Поэтому важно обращать внимание на состав сухофруктов, чтобы избежать избыточного потребления сахара.
В чем польза сухофруктов?
Сухофрукты богаты витаминами, минералами и другими веществами, например фолиевой кислотой, клетчаткой, полифенолами, антиоксидантами, что делает их полезным перекусом, напоминают эксперты Роскачества. Однако из-за высокой концентрации сахара и калорийности их следует употреблять в умеренных количествах, особенно если вы следите за своим весом. Желательно не превышать норму потребления сухофруктов в 250−300 граммов в сутки.