Почему в сухофруктах больше калорий, чем в свежих фруктах

— Свежие фрукты содержат значительное количество воды — обычно от 80 до 95 процентов. В процессе сушки вода испаряется и объем фрукта уменьшается, но при этом все питательные вещества остаются. В результате сухофрукты становятся более концентрированным источником энергии. Например, 100 граммов свежего абрикоса содержат около 48 калорий, а в 100 граммах кураги — уже около 240 калорий.