Почему в СССР в хрущевках стелили паркет: объяснение, которое удивит

Во многих квартирах времен СССР часто можно было встретить паркет, особенно если речь шла о так называемых сталинках. Такое покрытие зачастую укладывали в жилищах советских граждан вплоть до начала 1980-х годов. Делалось это, несмотря на то что в стране были и более дешевые покрытия (например, линолеум). Как поясняют на портале Back-in-ussr, в послевоенные десятилетия производство более дешевых материалов не было настолько масштабным, чтобы удовлетворить потребности быстро растущего строительного сектора.

Страна отстраивалась, нужны были напольные покрытия. А производство паркета уже было давно развито. Так, фабричные паркеты получили распространение со второй половины XIX века.

«По данным справочного издания “Фабрично-заводские предприятия Российской империи”, в 1914 году паркет в России изготовляли на 85 предприятиях. Однако развитие этого механизированного производства паркета в условиях капиталистического производства не означало улучшения качества паркета», — говорится на сайте Piterparket со ссылкой на сведения из книги «Русский художественный паркет» К. А. Соловьева.

По поводу качества фабричного паркета высказались и те, кто жил в квартирах с таким напольным покрытием.

«На Ставрополье мы получали квартиру в обычной девятиэтажке, и во всех квартирах жилые комнаты были с паркетными полами “елочкой”. Качество паркета было крайне низким, древесина была с пороками, и щели были не дай бог. Но мы свои полы отциклевали и залакировали. Смотрелось не как в Эрмитаже, но очень солидно», — вспоминает один из пользователей в Сети.

Но и паркетные полы даже плохого качества доставались квартирам далеко не во всех городах Страны Советов. Возможно, дело было и в расположении производственных мощностей. Вот пример от жителя Иркутской области:

«У нас в Иркутске паркетных полов практически не было, кроме небольшого числа казенных учреждений. Делали обычный деревянный пол (рай для мышей!), затем начали класть линолеум прямо на цементную стяжку».

Блогер Валерий Петров указывает, что в СССР производство паркета развивалось по инерции, наследуя опыт еще царских мануфактур. Но в советское время паркет стал общедоступным: «Материал этот был в условиях социалистической экономики достаточно дешевый, тем более что для производства паркета не стеснялись использовать и вторичное сырье, а также остатки, полученные при производстве других пиломатериалов».