Почему в Шотландии мужчины носят юбки?

Чем килт отличается от юбки?
Если говорить правильно, то шотландцы носят не юбку, а килт — предмет мужской шотландской национальной одежды. Появление килта в мужском гардеробе связано с историческими и культурными традициями Шотландии.
То есть, по сути, это просто кусок ткани, обёрнутый вокруг талии, плиссированный сзади и закреплённый с помощью 2−3 пряжек и ремешков. Это отличает килт от обычных юбок, состоящих из отдельных деталей, которые сшиваются друг с другом.
Килт крепится на поясе, который завязывается вокруг талии и закрепляется специальными шпильками или пряжками. Пояс придает килту устойчивость и поддержку. Обычно шотландцы надевают на пояс специальную сумочку для мелких вещей — спорран.
Когда юбки-килты появились в мужском гардеробе
Килты шотландцы носят давно. В местечке Нигг находится камень, который археологи датируют VII веком нашей эры, на нем изображен шотландский воин в килте.
Этот элемент мужского гардероба впервые появился в качестве практичной одежды для шотландских горцев. В XVI веке килт представлял собой длинный лоскут ткани, который можно было использовать не только как одежду, обматывая вокруг тела до самых пяток, но и как плед, чтобы укрыться в холодную ночь, и даже как заплечный мешок для переноски тяжелых предметов. Такое многофункциональное применение было необходимо в условиях переменчивого климата и суровой местности Шотландии, где погода меняется достаточно быстро.
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Получившийся вариант килта назвали «малым». Именно он стал прародителем современных военных килтов, которые надевают солдаты шотландской армии. Также «малый» килт носят и в повседневной жизни. Килты могут быть использованы как формальная одежда на особых мероприятиях, таких как свадьбы или национальные праздники.
Что означает узор на килте?
Тартана — это традиционный шотландский узор, который представляет собой клетчатый дизайн различных цветов. У каждого клана и семьи в Шотландии есть свой уникальный тартана, что делает килты индивидуальной одеждой и добавляет символизма.
Помимо обозначения семейной или клановой идентичности, узоры на килтах могут также иметь религиозное или символическое значение, представляя определенные ценности или идеалы. Таким образом, килт служил не только практичной одеждой, но и способом демонстрации своего статуса.
В древние времена слуги носили «юбки» из одноцветного тартана, воины — из трехцветного, глава клана имел право носить клетчатый килт из пяти цветов, а король — из семи.
В общем смысле, узор на килте может быть просто декоративным элементом, который добавляет красоты и оригинальности этому традиционному шотландскому национальному одеянию.
Почему шотландцы до сих пор носят юбки?
Носить килт для мужчин в Шотландии — не только уважение к традициям своей страны, но и предмет гордости. Многие мужчины носят их, чтобы продемонстрировать свою привязанность к шотландским корням. Килты надевают на торжественные мероприятия, парады, фестивали.
В Шотландии регулярно проводятся традиционные «игры горцев». Это спортивные соревнования, где участники носят килты. В них мужчины метают камни, брёвна, перетягивают канат и танцуют. Главный смысл таких игр — поддержание традиционных музыки и видов спорта.
Также есть версия, что в 1746 году англичане, желая унизить и покорить шотландцев, выпустили указ: всем шотландцам носить в обязательном порядке брюки. А всех, кто не носит — сажать в тюрьму. Килт мог полностью исчезнуть, но суровые горцы проявили тонкое чувство юмора. Они стали носить штаны с собой, в рюкзаках, а сами при этом облачались в килты. С тех пор килт стал символом шотландской гордости и непоколебимого духа.
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