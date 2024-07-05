Почему в Шотландии мужчины носят юбки?

Этот элемент мужского гардероба впервые появился в качестве практичной одежды для шотландских горцев. В XVI веке килт представлял собой длинный лоскут ткани, который можно было использовать не только как одежду, обматывая вокруг тела до самых пяток, но и как плед, чтобы укрыться в холодную ночь, и даже как заплечный мешок для переноски тяжелых предметов. Такое многофункциональное применение было необходимо в условиях переменчивого климата и суровой местности Шотландии, где погода меняется достаточно быстро.