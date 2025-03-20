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Праздник благополучия: почему в России политтехнологи игнорируют индекс счастья

В Международный день счастья, отмечаемый 20 марта, мир призывает обратить внимание на важность эмоционального благополучия. Россия в рейтинге ООН поднялась на шесть позиций. Несмотря на это, политтехнологи продолжают игнорировать индекс счастья, который мог бы стать ключевым инструментом в формировании более гармоничного общества. Эксперты объяснили лидерство Финляндии в рейтинге счастливых стран, а также улучшение позиций РФ.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Сегодня, 20 марта, мир отмечает Международный день счастья — праздник, который был учрежден ООН в 2012 году с целью повышения осведомленности о важности счастья и благополучия как глобальной цели. Этот день напоминает о том, что счастье является не только личным, но и общественным достоянием, которое должно быть в центре внимания правительств и организаций по всему миру.

История праздника берет свое начало с резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, в ходе которой было провозглашено, что стремление к счастью является универсальным правом каждого человека. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение внимания к вопросам качества жизни, психического здоровья и социальной справедливости. Праздник отмечается в разных странах, включая США, Канаду, Японию и многие другие, где проводятся фестивали, лекции и культурные мероприятия, посвященные обретению счастья.

Несмотря на важность этого дня, политтехнологи и аналитики в своей работе часто не обращают внимания на индекс счастья, который измеряет уровень удовлетворенности населения жизнью в разных странах. Этот индекс, разработанный в 2012 году, учитывает множество факторов, включая доход, социальную поддержку, здоровье и свободу выбора. Однако многие эксперты считают, что политические стратегии и предвыборные кампании все еще сосредоточены на экономических и социальных показателях, оставляя за пределами внимания эмоциональное состояние граждан.

Самые счастливые страны

В текущем году восьмой раз подряд Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран. Следом расположились Дания, Исландия, Швеция, Нидерланды.

Россия оказалась на 66-й строчке рейтинга, отыграв сразу шесть позиций в сравнении с предшествующим годом. Наша страна расположилась между Перу и Кипром. Следом, на 68-м оказался Китай. США оказались на 24-м месте, что стало наихудшим результатом страны за последние годы.

Самыми несчастными государствами мира стали Афганистан, Сьерра-Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве.

О том, с чем связано повышение уровня счастья в России за последний год, а также лидерство в рейтинге государств Северной Европы, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.

Жизнь в стране улучшается, и народ это чувствует

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев уверен, что улучшение позиций России в рейтинге сразу на шесть позиций не случайно.

«Это связано с уверенностью в завтрашнем дне и общим оптимизмом населения по поводу социальной и внешней политики. Свою лепту внесли рост заработных плат, особенно у отдельных категорий граждан, и социальная поддержка. Люди все это почувствовали, поэтому на шесть позиций мы и поднялись. Это свидетельствует о том, что жизнь в нашей стране улучшается, и народ это чувствует», — сказал Беляев.

Лидирующие позиции Финляндии и скандинавских стран экономист назвал вполне предсказуемыми, поскольку в этих государствах созданы все условия для всеобщего счастья.

«Финны и скандинавы у нас всегда на первых местах. У них высокий уровень жизни, высокие зарплаты, внутренняя стабильность, оптимистический взгляд на жизнь, очень большое внимание уделяется здоровому образу жизни», — заключил спикер.

Меньше думать о геополитике, а больше — о себе

Схожую точку зрения выразил и политолог Константин Калачев, который указал на высокий уровень жизнь в Финляндии и в целом в странах Северной Европы.

«Как гласит финская поговорка, у мужчины должно быть три ключа: от машины, от квартиры и от бутылки с пивом. Пиво в Финляндии есть, жильем все они обеспечены, машины есть, уровень жизни высокий, безопасный и комфортный. Я совсем не удивлен, что именно Финляндия побеждает, логично также, что скандинавские страны побеждают. Хотя Норвегия богаче, там нефть и газ, а в Финляндии этого нет», — сказал он.

Комментируя позицию России в рейтинге, политолог высказал мнение, что гражданам нашей страны нужно больше думать о себе и своих родных.

«Нужно больше думать о себе, своей семье. В конце концов счастлив тот, кто довольствуется тем, что есть», — заключил Калачев.