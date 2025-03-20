Праздник благополучия: почему в России политтехнологи игнорируют индекс счастья

Сегодня, 20 марта, мир отмечает Международный день счастья — праздник, который был учрежден ООН в 2012 году с целью повышения осведомленности о важности счастья и благополучия как глобальной цели. Этот день напоминает о том, что счастье является не только личным, но и общественным достоянием, которое должно быть в центре внимания правительств и организаций по всему миру.