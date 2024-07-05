Почему в России не принимают старые рубли?

Один из пользователей соцсетей задал популярный и интересующий многих вопрос: «Доллар США, говорят, можно обменять на новый. Почему так нельзя сделать с рублем?». И он часто всплывает, когда дело доходит до денежных реформ. Разобрался специалист Игорь Торхов.
Можно ли в США расплачиваться долларами любого года выпуска
Первые банкноты (1776 год) в США не были похожи на современные доллары. Она была желтоватая, с надписями аккуратным почерком и круглой эмблемой с пирамидой с левой стороны. Поэтому трудно представить, что если с такой банкнотой сейчас появиться в магазине, ее примут к оплате.
Только через сто лет, то есть в 1876 году появились доллары, похожие на современные. И их, кстати говоря, не примут в магазине и даже в банке, как и самые первые банкноты.
В США, согласно законам, принимаются только те банкноты, которые были выпущены после 1914 года. Именно тогда была образована Федеральная резервная система США, — система центральных банков, которая и занимается регулированием денежного обращения в Штатах.
Правда, долларами 1914 года вряд ли кто-то будет расплачиваться в магазинах и менять их на новые банкноты. Дело в том, что они имеют большую ценность для коллекционеров. Поэтому лучше всего продать доллар, выпущенный в прошлом веке, а не потратить его в ближайшем супермаркете.
Как в России регулируют сроки приема банкнот, вышедших из обращения
Банк России был образован в 1990 году, поэтому логично, что банкноты времен Российской империи или СССР приниматься не будут.
В статье 31 закона «О Центральном Банке» сказано: «При обмене банкнот и монеты Банка России на денежные знаки нового образца срок изъятия банкнот и монеты из обращения не может быть менее одного года, но не превышает пяти лет». То есть нет такого принципа, как «принимаем все российские банкноты с 1990 года».
Пока в законе это прописано, любой обмен денежных знаков в стране будет производиться постепенно. Например, в 2022 году в обращение были введены новые банкноты номиналом 200 рублей. При этом старые постепенно вытесняются.
Но если кто-то вдруг через сто лет найдет в кармане банкноту, вышедшую из обращения, он сможет продать ее коллекционеру за круглую сумму.
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Анна Морозова