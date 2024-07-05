Почему в России не принимают старые рубли?

Первые банкноты (1776 год) в США не были похожи на современные доллары. Она была желтоватая, с надписями аккуратным почерком и круглой эмблемой с пирамидой с левой стороны. Поэтому трудно представить, что если с такой банкнотой сейчас появиться в магазине, ее примут к оплате.