Почему в разных городах шаурма называется по-разному?

Изначально это блюдо появилось на Ближнем Востоке. Существует мнение, что родоначальники шаурмы — кочевники, которые не носили с собой посуду, и потому им приходилось заворачивать горячее мясо в тонкие лепешки, состоящие из воды и муки. Впоследствии рецепт шаурмы менялся, а в зависимости от региона, в нее чаще всего добавляли баранину, курицу или говядину, реже — дичь, мясо верблюдов или индейку. В качестве добавок мог использоваться хумус из нута или амба из манго с пряностями, баклажаны, перец или острый схуг — йеменская аджика.