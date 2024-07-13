Почему в разных городах шаурма называется по-разному?

Часто, чтобы быстро и сытно перекусить, мы покупаем именно шаурму. Но мало кто знает, что название и рецептура этого стрит-фуда может меняться в зависимости от того, как вы произносите ее название. Какие еще названия имеет шаурма и как сделать заказ правильно в других странах, разберемся с aif.ru.
Откуда происходит шаурма?
Изначально это блюдо появилось на Ближнем Востоке. Существует мнение, что родоначальники шаурмы — кочевники, которые не носили с собой посуду, и потому им приходилось заворачивать горячее мясо в тонкие лепешки, состоящие из воды и муки. Впоследствии рецепт шаурмы менялся, а в зависимости от региона, в нее чаще всего добавляли баранину, курицу или говядину, реже — дичь, мясо верблюдов или индейку. В качестве добавок мог использоваться хумус из нута или амба из манго с пряностями, баклажаны, перец или острый схуг — йеменская аджика.
А вот само слово «шаурма» пришло к нам из Турции, оно произошло от слова «cevirme», что означает «вращение» или «заворачивание».
Только в XX веке шаурма обрела привычный облик и рецептуру, это произошло, когда ее стали продавать турецкие повара в Берлине. Этот быстрый и сытный перекус быстро завоевал популярность среди простых немецких работяг, а со временем шаурму стали продавать по всей Европе.
В Россию шаурма попала только в 1990-е, когда ее начали продавать в Москве и Санкт-Петербурге.
Почему мясо в лаваше называется по-разному?
Различные названия для шаурмы в городах и странах связаны с историческими, культурными или лингвистическими особенностями. Название блюда часто зависит от того, каким образом оно пришло в данную страну или регион и как оно стало популярным среди местных жителей.
Например, в Турции и некоторых других арабских странах шаурма называется «донер кебаб», в Греции — «гирос» (γύρος), в Израиле — «кебаб-басаде» (kebab basade). Эти названия могут быть связаны с тем, что шаурма пришла в эти страны из разных источников или стала популярной под влиянием других кулинарных традиций. Познакомимся поближе с особенностями шаурмы разных народов.
Донер-кебаб. Это блюдо стало основой современной шаурмы, но разница в том, что это блюдо подается не в лаваше, а в хлебе. Донер-кебаб — это блюдо, которое распространено в Турции и Германии. В донере используют все виды мяса, кроме свинины, к нему добавляют свежие и маринованные огурцы, помидоры, травы и лук.
Дюром. Это турецкое блюдо, которое представляет собой тонкий лаваш, скрученный в рулетик, с начинкой из сыра, мяса, овощей и соуса. Лепешка для дюром обычно готовится из теста и пекут ее на мангале или в духовке.
Гирос. Если будете в Греции и захочется шаурмы, то в кафе заказывайте гирос. Блюдо имеет сходный рецепт с турецким донером. Но разница в том, что в гирос вместе с мясом и соусом кладут картофель фри, а также в качестве соуса используют томатный или дзадзики — традиционный греческий соус, состоящий из йогурта, огурца и чеснока.
Буртуч. Это блюдо популярно в Армении, буртуч состоит из тонколистового лаваша или булки, с завёрнутой в него начинкой, чаще всего из мяса, сыра, варёных яиц, зелени, салата, различных специй и так далее. Отличается буртуч тем, что в него кладут запеченное мясо без добавления майонеза, вместо соуса используется простокваша или кефир.
Таук. Это название шаурмы распространено в Северной Осетии, тауком здесь называют блюдо, приготовленное из тонкого лаваша с начинкой из куриного мяса с овощами, а в шаурме вместо курицы используется говядина.
А как правильно — шаурма или шаверма?
По сути, это названия одного и того же блюда. Поэтому оба варианта правильные. В Питере говорят на арабский манер — шаверма. В Москве — чаще называют по-турецки, шаурма.
А вот на Урале — это два разных блюда. В шаурме начинка заворачивается в тонкий лаваш, а в шаверме начинкой наполняют половинку питы — турецкого хлеба.
Кроме известных нам «шаурмы» и «шавермы» есть еще «шаорма», «шавурма», «шаварма» и не только. Все эти названия зависят от диалектов народов Ближнего Востока и Средней Азии.