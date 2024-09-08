Почему в понедельник важно одеваться в яркие цвета

Любая положительная эмоция повышает работоспособность нервной системы, улучшает сон, стабилизирует настроение, оказывает позитивное влияние на гормональный фон организма, способствуя выработке гормонов счастья — эндорфина и дофамина. Чем больше приятных чувств испытывает человек, тем меньше он подвержен стрессу и различным заболеваниям, напоминает Роспотребнадзор.
Невозможно всегда быть счастливым и испытывать лишь положительные эмоции. Проблемы и жизненные трудности могут лишить человека радости и хорошего настроения. Чтобы не задерживаться в этом состоянии, иногда достаточно простого действия. Как улучшить свое настроение и почувствовать себя счастливее — в материале aif.ru.
Почему людям не удается всегда быть счастливыми?
«Основная причина, по которой все люди хотят быть счастливее, но часто не становятся таковыми, заключается в неправильном понимании, что такое счастье и каким оно должна быть. Счастье — это измеримое явление, в котором мы можем совершенствоваться и набираться опыта. Это не цель, не пункт назначения — это направление. Вы не можете просто быть в состоянии счастья, но вы можете стать счастливее. И вы не должны испытывать его все время. К тому же, вы никогда не научитесь и не вырастете, если не получаете и негативный опыт», — рассказал интернет-порталу Yahoo! американский писатель, оратор и профессор Гарвардского университета, соавтор (вместе с Опрой Уинфри) книги «Построй жизнь мечты. Искусство и наука счастья» Артур Брукс.
Он уверен: для того, чтобы оценить счастье, нужно испытать и несчастье. «Хорошая новость в том, что у вас не будет ни того, ни другого. Каждая жизнь полна и приятных эмоций, и переживаний. Чего мы действительно должны хотеть, так это быть живыми и жить полной жизнью — это значит иметь весь спектр переживаний и эмоций, которые у нас есть, и знать, как ими управлять», — пояснил писатель.
Зачем в понедельник одеваться в яркие цвета?
Артур Брукс отмечает, что особенно мрачными для внутреннего состояния человека бывают понедельники, как говорится, понедельник — день тяжелый. Проведенные опросы показали, что почти 60 процентов людей говорят, что это их самый нелюбимый день недели.
«Для того, чтобы взбодриться в унылый понедельник, я использую такой трюк: я намеренно ношу яркие цвета, поскольку они заставляют меня чувствовать себя более бодрым и счастливым. Давно известный факт, что цвета, которые вы носите и которыми окружаете себя, могут оказывать прямое влияние на ваше настроение. Недавно я узнал, что на самом деле у моего трюка с одеждой есть название: это “дофаминовая одежда” — гардероб, который приносит радость и повышает настроение», — уточнил оратор.
Что такое «дофаминовая одежда»?
«Дофаминовая одежда» — стилевая тенденция, вызывающая счастье — стала распространяться в период пандемии коронавирусной инфекции. Люди устали от мрачных событий, происходящих вокруг, и попытались поднять настроение с помощью яркой одежды, пишет британская газета Today.
Одежду красочных цветов и с обильным декором стали именовать как дофаминовую, отсылая к названию гормона удовольствия.
Вырабатывается естественным образом, когда с нами происходит что-то приятное. Улучшать настроение и наполнять жить приятными моментами — такая роль отведена «дофаминовой одежде».
Какое настроение создают цвета?
Согласно психологии цвета — области психологии, изучающей воздействие оттенков на человеческие эмоции, поведение и психическое состояние, у основных цветов есть некоторые символические значения:
- Красный — страсть, возбуждение, любовь;
- Розовый — мягкость, сдержанность, приземленность;
- Фиолетовый — таинственность, благородство, гламур;
- Синий — мудрость, надежда, разум, умиротворение;
- Зеленый — натуральность, гармония, свежесть;
- Желтый — надежда, радость, опасность;
- Оранжевый — тепло, доброта, радость;
- Белый — честность, безразличие;
- Черный — благородство, таинственность, холодность.