Почему в понедельник важно одеваться в яркие цвета

«Основная причина, по которой все люди хотят быть счастливее, но часто не становятся таковыми, заключается в неправильном понимании, что такое счастье и каким оно должна быть. Счастье — это измеримое явление, в котором мы можем совершенствоваться и набираться опыта. Это не цель, не пункт назначения — это направление. Вы не можете просто быть в состоянии счастья, но вы можете стать счастливее. И вы не должны испытывать его все время. К тому же, вы никогда не научитесь и не вырастете, если не получаете и негативный опыт», — рассказал интернет-порталу Yahoo! американский писатель, оратор и профессор Гарвардского университета, соавтор (вместе с Опрой Уинфри) книги «Построй жизнь мечты. Искусство и наука счастья» Артур Брукс.