Почему в отеле лучше не вешать табличку «Уберите мой номер»: ответ эксперта

Колпакова отметила, что стоит быть внимательными к своей гостиничной карте, так как в ней содержатся данные о номере и фамилии гостя, что также может быть использовано мошенниками. Чтобы не потерять ее, лучше сдавать ключ-карту на ресепшн всякий раз, как вы выходите из номера. Важно также каждый раз проверять дверь в номере, насколько она легко открывается и в случае сомнений просить другой номер. Такие меры помогут избежать неприятных инцидентов.