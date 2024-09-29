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Почему в отеле лучше не вешать табличку «Уберите мой номер»: ответ эксперта

Путешественникам на заметку.

Источник: runnyrem/CC0

Туристов призвали не вывешивать на двери гостиничного номера табличку с просьбой убраться. Так как у такого сервиса обнаружилась опасная подоплека.

По словам эксперта по туризму Людмилы Колпаковой, как показывает практика, табличка «Уберите мой номер» привлекает не только внимание горничных, но и воров. Казалось бы, такой сервис очень удобен для постояльцев, однако на самом деле просьба навести порядок является красным флагом для злоумышленников, так как указывает на то, что комната пуста и доступна для проникновения.

Специалист посоветовала не использовать сервисную табличку, а самостоятельно оповещать персонал отеля о необходимости уборки. В идеале нужно присутствовать при наведении порядка в номере и смене белья. Это обеспечит дополнительную безопасность.

Колпакова отметила, что стоит быть внимательными к своей гостиничной карте, так как в ней содержатся данные о номере и фамилии гостя, что также может быть использовано мошенниками. Чтобы не потерять ее, лучше сдавать ключ-карту на ресепшн всякий раз, как вы выходите из номера. Важно также каждый раз проверять дверь в номере, насколько она легко открывается и в случае сомнений просить другой номер. Такие меры помогут избежать неприятных инцидентов.

Справка: Уходя из гостиничного номера, лучше вывесить табличку «Не беспокоить». В таком случае и злоумышленники, и персонал отеля будут думать, что постоялец в номере и не попытаются туда войти.