Почему в Монголии пишут русскими буквами

Русские буквы, которые используют жители Монгольской Народной Республики, это кириллица. Латиница и кириллица — две основные формы письменности, однако между странами они распределись в большей степени по религиозному принципу: в католических странах в основе языка — латиница, в православных — кириллица. Кириллицу называют славянским алфавитом.
Кроме России и Монголии, кириллицей пользуются в Киргизии, Таджикистане, Сербии, Македонии, Болгарии и других странах. Интересно, что в Монголии кириллицу ввели только в 1941 году. Какими буквами пользовались жители Монголии до введения «русских» и почему перестали, читайте в справке aif.ru.
Какие буквы использовали в Монголии до кириллицы?
Монгольская письменность претерпела множество изменений — в качестве букв и слов использовали и руны, и иероглифы, и знаки манчжурского письма, напоминающие арабскую вязь. Одной из последних был старомонгольская письменность, образованная на базе уйгурского письма, видоизмененного тибетского алфавита — слова в нем пишутся не в строчку, а столбцами.
На латинице в Монголии тоже писали, но всего 32 дня. 21 февраля 1941 года государство полностью перешло на латинские буквы, которые лежат в основе, например, английского и немецкого языков. Однако всего месяц понадобился, чтобы понять поспешность решения: такой способ письма нельзя было связать с устной речью — она не охватывала всех звуков монгольского языка и требовала дополнительных усилий в использовании. Как пишут исследователи монгольского языка: «В монгольском варианте латиницы существовали дополнительные буквы: “ө”, “ç” (“ч”), “ş” (“ш”) и (“ж”). “У” соответствовало кириллическому “ү”. Буквы f, h, p, v использовались редко, аq, w и x практически не употреблялись». Как рассказывал aif.ru доктор наук Сансар Баасандордж: «В результате уже 25 марта 1941-го латиницу отменили за “непродуманность и сложность”».
Кириллицу ввели в Монголии после отмены латиницы. Традиционный алфавит немного видоизменили, добавив две дополнительные буквы — Өө /ö/ иҮү /ü/. Уже в 1946 году на кириллицу перевели все печатные издания, а в 1950 году — все делопроизводство. Баасандордж обращал внимание, что переход финансировался СССР и в общей сложности занял 10 лет.
Используется ли в Монголии старомонгольская письменность?
Да, используется. Известно, что после перехода на кириллицу из использования вышло множество старых документов, написанных на старомонгольском. Как пишут специалисты по монголоведению: «народ оказался лишенным значительного исторического пласта своей прошлой духовной культуры, ценностей восточной философии, науки».
В связи с этим в 1991 году власти начали активную деятельность по возвращению старомонгольской письменности: открыли курсы машинисток для обучения этому письму, в школах ввели занятия с монгольской графикой, на старомонгольском предписали издавать акты главы государства, органов госвласти и другие значимые документы.
Процесс по стимулированию изучения монгольской письменности и создания среды для ее использования продолжается до настоящего времени. В 2015 году принят закон «О государственном монгольском языке», где указано, что монгольский язык и письменность включают в себя монгольский язык, кириллицу и национальную письменность (традиционную монгольскую письменность).