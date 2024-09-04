Почему в Монголии пишут русскими буквами

На латинице в Монголии тоже писали, но всего 32 дня. 21 февраля 1941 года государство полностью перешло на латинские буквы, которые лежат в основе, например, английского и немецкого языков. Однако всего месяц понадобился, чтобы понять поспешность решения: такой способ письма нельзя было связать с устной речью — она не охватывала всех звуков монгольского языка и требовала дополнительных усилий в использовании. Как пишут исследователи монгольского языка: «В монгольском варианте латиницы существовали дополнительные буквы: “ө”, “ç” (“ч”), “ş” (“ш”) и (“ж”). “У” соответствовало кириллическому “ү”. Буквы f, h, p, v использовались редко, аq, w и x практически не употреблялись». Как рассказывал aif.ru доктор наук Сансар Баасандордж: «В результате уже 25 марта 1941-го латиницу отменили за “непродуманность и сложность”».