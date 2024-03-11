Почему в крупных магазинах овощные прилавки стоят ближе к кассе

Ривз Коннелли, эксперт по архитектуре и дизайну, в статье для The Mirror отмечает, что каждый уголок супермаркета спроектирован так, чтобы заставить покупателей тратить как можно больше. Он подчеркивает: «Продуктовые магазины будут размещать овощной отдел поближе к входу, чтобы вы могли купить их в первую очередь».
Коннелли говорит, что таким образом мы чувствуем себя менее виноватыми за последующую покупку фастфуда, еды быстрого приготовления и любых вредных для здоровья акционных товаров. Такой трюк применяется во множестве отделах магазинов.
По той же схеме самые сладкие хлопья для завтрака располагаются на средних и нижних полках — на уровне детских глаз. При этом более полезная (и зачастую менее дорогая) еда расположена на верхних, труднодоступных полках.
Дизайнер также объяснил, что предметы первой необходимости, такие как яйца и хлеб, размещаются в задней части супермаркетов, поэтому вам приходится пройти через все ряды прежде, чем вы доберетесь до необходимых продуктов. По той же причине в некоторых крупных магазинах выдают только большие тележки — так вы захотите потратить больше.
Еще один «трюк» маркетологов — сезонная смена отделов. Когда вы часто посещаете магазин, вы знаете, где что расположено. Меняя расположение, даже самый частый покупатель будет вынужден обойти все сначала до конца, чтобы сориентироваться и найти необходимое.
Несмотря на это, не строит расстраиваться, если вы любите ударяться в шоппинг и порой не контролируете траты — даже так можно получить максимум выгоды для себя. Недавно стало известно, за какие покупки россияне чаще получают кешбэк и куда его тратят.
Олеся Маевская