Почему в крупных магазинах овощные прилавки стоят ближе к кассе

Дизайнер также объяснил, что предметы первой необходимости, такие как яйца и хлеб, размещаются в задней части супермаркетов, поэтому вам приходится пройти через все ряды прежде, чем вы доберетесь до необходимых продуктов. По той же причине в некоторых крупных магазинах выдают только большие тележки — так вы захотите потратить больше.