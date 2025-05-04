Почему в календаре у славян было 9 дней в неделе, 9 месяцев в году и всего 3 времени года

Привычный нам календарь с семью днями в неделе и двенадцатью месяцами в году кажется таким естественным, что трудно представить какую-то другую систему. Но, оказывается, наши предки-славяне организовывали время совершенно иначе. И в этой системе было много интересных особенностей, о которых мы сегодня почти ничего не знаем.
Коляды дар: когда календарь был не долгом, а подарком
Слово «календарь» мы привыкли считать заимствованным из латыни, где calendarium означало «долговую книгу». Но что, если истинные корни этого слова совсем другие? Есть теория, что у славян система исчисления времени называлась «Коляды дар» — подарок от мифического персонажа Коляды. Звучит похоже, не так ли? Конечно, со стопроцентной уверенностью утверждать, что это правда, невозможно — слишком мало сохранилось достоверных источников о дохристианской Руси. Но эта теория выглядит вполне логичной и заставляет задуматься о том, сколько ещё славянских слов мы считаем заимствованными, не догадываясь об их истинном происхождении.
Три времени года и девять месяцев: логика славянского календаря
В календаре наших предков год назывался «лето» — и это отразилось на многих словах, которые мы используем до сих пор. Летоисчисление, летопись, многие лета — все эти выражения напоминают нам о древней традиции. Но самое интересное — в славянском календаре было всего три времени года, а не четыре. Лето как отдельный сезон не выделялось, поскольку весь год назывался летом.
Оставались только зима, весна и осень, каждый продолжительностью по три месяца. Итого получалось девять месяцев в году. При этом в году всё равно было 365 с четвертью дней — как и сейчас. Поэтому славянские месяцы были намного длиннее современных — 40 или 41 день вместо привычных нам 30−31. Представьте себе — целых сорок дней в одном месяце! Наверное, это немного меняло восприятие времени.
Начало года — в день осеннего равноденствия
Для нас год начинается зимой — 1 января. А вот для древних славян год стартовал осенью — в день осеннего равноденствия, которое приходится на 22 сентября. Этот день выпадал на второй осенний месяц под названием Рамхат. Интересно, что почти все месяцы в славянском календаре имели окончание на -лет в названии — Тайлет и другие.
Это ещё раз подчёркивает, что для наших предков год был именно летом, а не каким-то другим временем года. Кстати, день осеннего равноденствия считался точкой отсчёта нового цикла не только у славян. Многие древние народы привязывали смену года к астрономическим событиям — солнцестояниям и равноденствиям. В этом есть глубокий смысл: природные циклы были гораздо важнее для земледельческих цивилизаций, чем условные даты.
Девять дней недели: необычный ритм жизни
Но самое удивительное отличие славянского календаря от современного — это девятидневная неделя. Вместо привычных нам семи дней у славян было девять: понедельник, вторник, тритейник, четверик, пятница, шестица, седьмица, осьмица и неделя. Названия этих дней очень логичны — они просто обозначали порядковый номер дня в неделе. А название «неделя» происходит от выражения «не делать» — в этот день работать было запрещено.
И кстати, у славян был очень интересный график работы: они не трудились пять дней подряд, как мы сейчас. У них был своего рода скользящий график: два рабочих дня, один выходной, два рабочих, один выходной и так далее. Представьте себе — никаких пятидневок, после которых наступают выматывающие понедельники!
Чередование труда и отдыха: мудрость наших предков
Трудовая этика славян была тесно связана с их календарём. В разные дни недели были разные ограничения на работу. Например, в тритейник славяне отдыхали после двух рабочих дней. В пятницу работать можно было, но запрещалось выполнять тяжёлую физическую работу. В шестицу снова отдыхали, в седьмицу работали, но нельзя было заниматься домашними делами. Осьмица предназначалась для завершения всех начатых за неделю дел.
А неделя была полностью посвящена отдыху и праздникам — в этот день «не делали» ничего трудового. Такой ритм жизни кажется очень разумным с точки зрения современных знаний о продуктивности и отдыхе. Психологи говорят, что человеку трудно сохранять концентрацию и работоспособность в течение пяти дней подряд. А славяне, похоже, интуитивно понимали эту истину и организовали свою жизнь соответствующим образом.
Как славянский календарь превратился в современный
С приходом христианства на Русь календарная система начала меняться. Церковь принесла семидневную неделю, которая вытеснила традиционную девятидневную. Интересно, что день «неделя» из славянской традиции стал «воскресеньем» в христианской — днём Воскресения Христова. Окончательный переход к современному календарю произошёл при Петре I, который ввёл юлианский календарь, а позже Россия перешла на григорианский, которым мы пользуемся сейчас. Но отголоски древнего славянского календаря сохранились в некоторых традициях. Например, в православной традиции поминовение усопших происходит на 9-й и 40-й день — это не случайные числа. Девятый день был концом недели по славянскому календарю, а сороковой — концом месяца.
Что лучше: пять рабочих дней подряд или чередование работы и отдыха?
Когда сравниваешь современный ритм жизни со славянским, невольно задумываешься: а не была ли система наших предков более физиологичной и комфортной для человека? Сейчас мы работаем пять дней подряд, а потом отдыхаем два. Отсюда и пресловутая «тяжесть» понедельников: организм перестраивается с режима отдыха на режим работы. А в славянском календаре такой резкой смены не было: работа и отдых чередовались более плавно. С другой стороны, два выходных подряд дают возможность полноценно отдохнуть, съездить куда-то, заняться домашними делами. А что можно успеть за один выходной день? Даже на дачу съездить проблематично.
Вероятно, идеальной системы не существует. Но изучение календаря наших предков позволяет взглянуть на привычную нам организацию времени под другим углом и, возможно, почерпнуть оттуда что-то полезное для себя. А ещё Life.ru публиковал пророчество, согласно которому Ленина нельзя хоронить.