Почему в календаре у славян было 9 дней в неделе, 9 месяцев в году и всего 3 времени года

Когда сравниваешь современный ритм жизни со славянским, невольно задумываешься: а не была ли система наших предков более физиологичной и комфортной для человека? Сейчас мы работаем пять дней подряд, а потом отдыхаем два. Отсюда и пресловутая «тяжесть» понедельников: организм перестраивается с режима отдыха на режим работы. А в славянском календаре такой резкой смены не было: работа и отдых чередовались более плавно. С другой стороны, два выходных подряд дают возможность полноценно отдохнуть, съездить куда-то, заняться домашними делами. А что можно успеть за один выходной день? Даже на дачу съездить проблематично.