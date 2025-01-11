Почему в феврале 28 или 29 дней и от чего это зависит

Февраль — самый короткий месяц в году. В этом чувствуется определенная несправедливость, ведь даже «подрастая» в високосный год он не догоняет остальные месяцы по количеству дней. Кто сократил «хвост зимы» и почему именно так составлен календарь — читайте в справке aif.ru.
Почему февраль получил такое название?
Февраль по латыни назывался Februarius mensis. Имя это ему дали в честь бога подземного царства Фебрууса из пантеона этрусков. Римляне считали его богом очищения, и потому последний месяц года — а в древности календарь начинался с марта, — зарезервировали для обрядов очищения перед началом нового года. В частности, чтобы следующий год был урожайным и у пастухов прирастали стада, в середине февраля проводили Луперкалии: жрецы приносили в жертву коз и собак. Происходило все это в пещере Луперкал — месте, где по легенде братьев Ромула и Рема выкормила волчица. Собственно, поэтому пещера так и называлась, ведь lupus переводится как волк.
Название «февраль» перекочевало во многие европейские языки из латыни. Англичане называют его February, немцы — Februar, французы — Fеvrier, а испанцы — Febrero. В Ирландии месяц носит имя Feabhra, но считается не последним зимним, а первым весенним. 1 февраля здесь отмечают день святой Бригитты, и считается, что с этого момента погода поворачивает на тепло, а также рождаются ягнята — начинаются весенние хлопоты.
Именно так его называли изначально, но потом смягчили «рыкающее» окончание и к XII веку устоялось привычное нам звучание — февраль.
Кто сделал февраль самым коротким месяцем года?
Существует легенда, что император Октавиан Август, называя один из летних месяцев в свою честь, «ограбил» февраль и отнял у него один день, чтобы присоединить к августу. Не хотелось ему уступать Цезарю, в честь которого назвали июль — месяц, уже имевший 31 день. Эта историческая байка не имеет под собой оснований, поскольку сам Цезарь, задолго до воцарения Августа, в 45 году до н.э. провел реформу календаря и в нем последний летний месяц уже имел 31 день.
При этом Цезарь вообще не уменьшал февраль. Тот изначально достался ему 28-дневным.
В первом календаре, который составили основатели Рима — уже упоминавшиеся Ромул и Рем, — было всего 10 месяцев. С марта по декабрь. Следующий царь — Нума Помпилий, добавил два месяца — январь и февраль. Но год при этом равнялся 355 дням. А количество дней в месяцах делилось таким образом: март, май, квинтилий (будущий июль) и октябрь — по 31 дню, апрель, июнь, секстилий (будущий август), сентябрь, ноябрь, декабрь и январь — по 29 дней. И только февралю изначально было выделено 28 дней. Это был единственный «несчастливый» месяц — в те годы считалось, что удачу приносят нечетные числа, потому в большинстве месяцев и было нечетное количество дней. Так что за короткий февраль скажите спасибо Нуме Помпилию.
А ко времени правления Цезаря астрономы выяснили, что год на самом деле на 10 дней дольше. Вот, как раз за счет этой разницы Цезарь и увеличил некоторые месяцы, в том числе — август.
Почему в феврале бывает 29 дней?
Потому что Земля делает полный оборот вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней и 6 часов. Каждые четыре года эти часы складываются в дополнительные сутки. И потому нужно было добавить этот «временный» день к какому-то месяцу.
Цезарь посчитал, что лучше увеличить февраль и объявил, что раз в четыре года февраль будет високосным, и вместо 28 дней будет 29. Таким образом, он попытался сделать его более счастливым и в Риме «удлиненный» год считался самым удачным, в то время, как в других странах за високосным годом закрепилась дурная слава.