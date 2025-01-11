Почему в феврале 28 или 29 дней и от чего это зависит

В первом календаре, который составили основатели Рима — уже упоминавшиеся Ромул и Рем, — было всего 10 месяцев. С марта по декабрь. Следующий царь — Нума Помпилий, добавил два месяца — январь и февраль. Но год при этом равнялся 355 дням. А количество дней в месяцах делилось таким образом: март, май, квинтилий (будущий июль) и октябрь — по 31 дню, апрель, июнь, секстилий (будущий август), сентябрь, ноябрь, декабрь и январь — по 29 дней. И только февралю изначально было выделено 28 дней. Это был единственный «несчастливый» месяц — в те годы считалось, что удачу приносят нечетные числа, потому в большинстве месяцев и было нечетное количество дней. Так что за короткий февраль скажите спасибо Нуме Помпилию.