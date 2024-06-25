Почему в Эфиопии на дворе до сих пор 2016 год

Эфиопский археолог Гойтом Текле, эмигрировавший в Германию, рассказывает, что перестроиться на один календарь было непросто, но еще сложнее поддерживать связи с родиной и переоформлять документы: даже пересчитать даты в свидетельстве о рождении — уже непростая задача. Нужно, чтобы обе стороны поняли, в каком календаре указана первоначальная дата, и в какой ее нужно пересчитать — если не договориться, то сотрудник паспортного стола может пересчитать ее второй раз вслед за вами, и тут уже точно все запутаются. Зато можно несколько раз справлять день рождения.