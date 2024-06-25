Почему в Эфиопии на дворе до сих пор 2016 год

Никто никогда не сможет вернуться в 2007 год — а вот в 2016-й можно: достаточно отправиться в Эфиопию: страну, которая живет по своему календарю.
Новый год здесь отмечают 11 сентября — но эта деталь меркнет по сравнению с тем, что в сентябре тут наступит только 2017 год. Эфиопия — крупная страна, вторая по населению в Африке. Она активно взаимодействует с остальным миром, но при этом живет на 7 лет и 8 месяцев в прошлом — почему? Подробный ответ дает сайт CNN.
Все дело в религии
Все мы знаем, что такое даты «по старому стилю» и «по новому стилю»: в 1582 году католическая церковь скорректировала свой календарь при Папе Григории XIII в соответствии с рекомендациями астрономов, а православная церковь этого делать не стала, и как будто бы осталась почти на 2 недели «в прошлом».
Здесь случилось нечто аналогичное: в 525 году римский монах Дионисий Малый вычислил дату рождения Христа, которую с тех пор приняли за основу христианского летосчисления — но эфиопская церковь принимать корректировки отказалась, и так появилась разница в семь лет.
Мы уникальны. Нас никогда не колонизировали. У нас свой календарь. Свой алфавит. Свои культурные традиции.
Эфиопский календарь имеет много общего с календарем Коптской православной церкви — большую часть своего существования формально эфиопская церковь считалась епархией Коптского патриархата, находившегося в Александрии в Египте. У эфиопов 13-месячный солнечно-лунный календарь — 12 месяцев длятся 30 дней, а последний месяц всего 5 дней (в високосный год 6).
Два календаря
Международные компании в Эфиопии все равно работают по григорианскому календарю, поэтому местное население вынуждено пользоваться двумя календарями сразу: одним для себя, другим для работы и туристов.
Эфиопский археолог Гойтом Текле, эмигрировавший в Германию, рассказывает, что перестроиться на один календарь было непросто, но еще сложнее поддерживать связи с родиной и переоформлять документы: даже пересчитать даты в свидетельстве о рождении — уже непростая задача. Нужно, чтобы обе стороны поняли, в каком календаре указана первоначальная дата, и в какой ее нужно пересчитать — если не договориться, то сотрудник паспортного стола может пересчитать ее второй раз вслед за вами, и тут уже точно все запутаются. Зато можно несколько раз справлять день рождения.
Немецкий историк Верена Кребс объясняет, что уже привыкла работать с несколькими календарями, и эфиопский не самый страшный — к примеру, в египетском календаре 2024 год соответствует 6266-му.
Саудовская Аравия только недавно заменила традиционный календарь, в котором год состоял из 354 дней, на григорианский. А Израиль даже не собирается менять еврейский календарь на какой-либо другой.
Новый год
Эфиопский фотограф Абель Гашо считает, что календарь его страны логичнее, чем принятый в мире, и не собирается от него отступать. Эфиопский Новый год — Энкутаташ — наступает как раз в конце сезона дождей. Столица Эфиопии, Аддис-Абеба, в это время года расцветает.
Все вокруг усыпано зеленью, а дожди почти прекращают идти — что это, как не символ полного обновления?
1 января, напротив, бессмысленная дата, ведь это середина сезона засухи. Гашо признает, что сейчас 11 сентября во всем мире ассоциируется с трагическими событиями в Нью-Йорке, а вовсе не с эфиопским Новым годом, но оправдывается тем, что эфиопы застолбили эту дату чуть раньше.
Время суток
В Эфиопии уникальны не только календарь и дата смены лет. Даже часы здесь считают иначе. В большинстве стран сутки начинаются в полночь, а эфиопы считают время с рассвета до заката — примерно 12 часов. То есть когда у всех людей 7 часов утра, в Эфиопии только 1 час утра.
Гашо объясняет, что, поскольку страна находится близко к Экватору, время рассвета и заката тут почти не меняется в течение года, и такое исчисление лучше описывает день эфиопа.
Не понимаю, почему в Европе новый день наступает в полночь — в это время все равно все спят.
Это путает туристов еще сильнее — на календарь можно не обращать внимания, а вот от времени никуда не деться. Когда местные встречаются с иностранцами, объясняет Гашо, каждый раз приходится уточнять, по какому времени назначена встреча. А если надо взять билет на самолет, то каждый раз приходится пересчитывать, ведь авиакомпании работают только по международному времени. Однажды, признается Гашо, он все-таки перепутал время и опоздал на экзамен.
Пора ли меняться?
Эфиопия — преимущественно сельская страна. Населению вдали от больших городов безразличны и иностранцы, и их календари. Большинство жителей деревень, поясняет Гойтом Текле, вообще не знают, что время можно считать по другому.
Однако повсеместная цифровизация и интернет и международные связи угрожают традициям. Даже в самых глухих деревнях у людей теперь есть смартфоны, где время и дата — международные.
Еще больше календарей
Мало того, что в Эфиопии свой календарь — он еще и не единственный. На юге страны проживает третья по величине мусульманская община Субсахарской Африки, которая пользуется своим мусульманским календарем.
Всего Эфиопия насчитывает примерно 130 миллионов человек населения — и местные жители не видят смысла менять традиции во имя практичности и удобства. Лучше немного помучиться с датами, зато сохранить свою идентичность — резюмирует Верена Кребс.
Из очевидных плюсов — в Эфиопию из России летают прямые рейсы и не нужна виза. Куда еще можно попасть без визы, рассказываем в этой подборке.
Георгий Мазуркевич