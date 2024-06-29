Почему в Древнем Египте заводили кошек

О том, почему они это делали, поведали российские ученые.
Так, к.и.н., зам. заведующего кафедрой истории древнего мира, доцент Ольга Томашевич рассказала о роли домашних животных — собак и кошек — у древних египтян в проекте «НаукаPRO».
«Мы можем уверенно говорить о том, что у древних египтян были домашние любимчики, то есть животные, которых содержали для удовольствия, а не из практических соображений, и это удивительно созвучно современной ситуации с жителями огромных городов», — цитирует Ольгу Томашевич сайт исторического факультета МГУ имени Ломоносова.
По ее словам, коты защищали урожай от мышей. Кроме того, есть предположение, что древние египтяне даже могли их использовать во время охоты на птиц в папирусных зарослях. Однако истинная цель содержания таких животных, вероятно, была иной.
«Есть свидетельства, что котов содержали в домах просто потому, что их любили, — говорит Томашевич. — Коты так сильно ассоциируются с Египтом, потому что в долине Нила почиталась богиня Бастет, изображаемая женщиной с головой кошки. Но у нас нет надежных свидетельств одомашнивания котов до конца III тысячелетия до нашей эры».
Собаки, по ее словам, стали друзьями древних египтян довольно рано, о чем свидетельствуют памятники додинастического времени. Самыми распространенными в долине Нила были гончие породы. Это говорит о том, что собак активно использовали для охоты.
«Однако известны и собаки-сторожа и просто домашние любимчики, даже спящие на кровати хозяев, — продолжает Ольга Томашевич. — Собак очень любили, изображали их на стенах часовен в гробницах, причем часто даже запечатлевали их клички, но, в отличие от котов, не почитали божеств с собачьими головами. Нет сведений об уличных котах, а вот бродячие собаки в текстах, увы, упоминаются».
Еще один ученый из МГУ Михаил Апенко на страницах журнала «Проблемы истории, филологии, культуры» рассказал о культах священных животных, которые были важным элементом древнеегипетской религии Позднего времени.
"Особенно важным это почитание оказывается в эпоху Птолемеев, когда цари начинают регулярно сообщать о своей заботе об основных священных животных, — пишет ученый.
Так, очевидно, что цари регулярно посещали культовых животных, участвовали в их интронизации, оплачивали их захоронения и заботились о храмах, где эти животные жили и почитались".
Ученый также объясняет, почему правители династии Птолемеев так ратовали за животных. Оказывается, забота о братьях наших меньших была частью… пропаганды.
Как известно, Птолемеи были иноземцами, чужеродными царями. Основатель династии Птолемей был ближайшим соратником Александра Македонского, и Египет отошел ему после смерти великого завоевателя.
В Египте же Позднего времени, в особенности после его завоевания Ахеменидами, получили распространение слухи о кощунстве чужеземных царей по отношению к священным животным. Из уст в уста передавались байки о том, что «они всячески вредят им, убивают их, в некоторых случаях даже поедают».
"Таким образом, Птолемеи, которые не только не вредят, но даже помогают священным животным, противопоставляются этим чужеземных правителям прошлого и тем самым подтверждают свой легитимный статус в глазах египетского жречества, — пишет Михаил Апенко.
С другой стороны, важными оказываются представления о культе животных самих правителей династии Птолемеев и правящей греко-македонской элиты. Поскольку они могли познакомиться с этим культом и по античной традиции, в частности, по трудам Геродота, для них его важность могла быть понятна даже без учета интересов египетского населения".