Почему в Древнем Египте заводили кошек

«Однако известны и собаки-сторожа и просто домашние любимчики, даже спящие на кровати хозяев, — продолжает Ольга Томашевич. — Собак очень любили, изображали их на стенах часовен в гробницах, причем часто даже запечатлевали их клички, но, в отличие от котов, не почитали божеств с собачьими головами. Нет сведений об уличных котах, а вот бродячие собаки в текстах, увы, упоминаются».