Почему в Древнем Египте фараоны перестали строить пирамиды. Вы удивитесь

Впоследствии фараонов стали хоронить в Долине Царей, расположенной недалеко от древнеегипетской столицы — Фив (современное название Луксор). Самая ранняя из подтвержденных царских гробниц здесь была возведена Тутмосом I (правил в 1504−1492 годах до н. э.). Его предшественник Аменхотеп I тоже мог построить свою усыпальницу в Долине Царей, однако исследователи еще не пришли к единому мнению по этому вопросу.