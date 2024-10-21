Почему в Древнем Египте фараоны перестали строить пирамиды. Вы удивитесь

В Древнем Египте возводили пирамиды на протяжении тысячелетия. Величественные усыпальницы демонстрировали могущество и богатство фараонов. Однако вскоре после начала эпохи, известной как Новое царство (1550—1069 годах до н. э.), в Древнем Египте прекратили строить пирамиды, пишет Live Science. Рассказываем, что же произошло.
Когда строили пирамиды
Самой древней пирамидой считается гробница, построенная для фараона Джосера (правил в 2665−2645 годах до н. э.). В XXVII веке до н. э., это было самое высокое сооружение в то время — первая ступенчатая пирамида достигала в высоту 62 м. Ряд камней, использованных при строительстве, весили под 300 кг.
Последнюю из известных царских гробниц возвели для Яхмоса I (правил в 1550−1525 годах до н. э.). Как уточняют в National Geographic, «никто не ожидал, что этот фараон станет основателем самой могущественной династии» в Древнем Египте. Ему удалось изгнать гиксосов, установивших контроль над дельтой Нила, и объединить Верхний и Нижний Египет. С его правления берет отсчет Новое царство — период, ознаменовавший расцвет могущества и процветания Древнего Египта.
Впоследствии фараонов стали хоронить в Долине Царей, расположенной недалеко от древнеегипетской столицы — Фив (современное название Луксор). Самая ранняя из подтвержденных царских гробниц здесь была возведена Тутмосом I (правил в 1504−1492 годах до н. э.). Его предшественник Аменхотеп I тоже мог построить свою усыпальницу в Долине Царей, однако исследователи еще не пришли к единому мнению по этому вопросу.
Борьба с расхитителями гробниц
Точно неясно, почему фараоны отказались от строительства пирамид, гипотез несколько. Быть может, один из факторов связан с обеспечением сохранности усыпальниц царей.
Египтолог из Гарвардского университета Петер Дер Мануэлиан в беседе с Live Science уточнил: пирамиды постоянно подвергались разграблению, так что гробницы правителей могли попытаться спрятать в скале в отдаленной долине, а сам некрополь мог и охраняться.
Египтолог Эйдан Додсон из Бристольского университета добавил, что еще до того, как прекратить строить пирамиды, в Древнем Египте перестали размещать погребальную камеру под такими гробницами. Погребальная камера Яхмоса I, к примеру, находилась в 500 м от его усыпальницы.
Историк из Нью-Йоркского университета Энн Мейси Рот рассказала Live Science о записи, сделанной человеком по имени Инени. «Я заведовал выкапыванием гробницы в скале в одиночку — никто ничего не видел и не слышал», — говорится в документе о строительстве усыпальницы Тутмос I в Долине Царей. По мнению историка, этот документ свидетельствует о секретности того, где находились могилы царей.
Влияние топографии
Египтолог Мирослав Барта из Карлова университета считает, что Долину Царей для строительства царского некрополя выбрали из-за рельефа. Здесь есть пик Эль-Курн, который по форме напоминает пирамиду, так что все гробницы располагаются под своеобразной пирамидой.
Археолог Марк Ленер в книге The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries объяснял: для фараонов пирамиды представляли собой особое значение. Считалось, что это место вознесения и перевоплощения для загробной жизни.
На отказ от строительства пирамид могла повлиять и топография Луксора, куда была перенесена столица в эпоху Нового царства. Здесь не было достаточно места для возведения пирамид, а сама местность была довольно бугристой.
Изменения верований
Отказ от пирамид совпал с изменениями в религиозной сфере. В Новом царстве популярность набрала концепция о ночном путешествии фараона через потусторонний мир (Netherworld). По словам Барта, вырубленные в скалах усыпальницы в большей мере соответствуют таким представлениям.
В Live Science отметили, что после прекращения строительства царских пирамид подобные гробницы продолжили возводить богатые египтяне. В первом тысячелетии до новой эры строительство пирамид было на пике в Нубии, их возводили как для правителей, так и для частных лиц.
Инженерные тонкости
Инженер Питер Джеймс изучал Ломаную пирамиду и выяснил, что из-за резких перепадов температур в египетской пустыне расширяется и сжимается известняк, использовавшийся при строительстве гробниц. Из-за этого каменные блоки сдвигаются к краям пирамид, а некоторые глыбы даже могут рушиться и повреждать внешнюю оболочку постройки, пишет Metador Network.
Ломанная пирамида — одна из усыпальниц, построенных царем Снофру (правил в 2613−2589 годах до н. э.). Название она получила из-за изломанных линий, появившихся при изменении угла наклона. Его пришлось корректировать из-за перегрузки блоков, которая привела к неустойчивости. Несмотря на внесенные правки, строителям пришлось возводить по соседству еще одну пирамиду, рассказывают в министерстве туризма и древностей Египта.
По мнению Джеймса, Ломанная пирамида сохранилась лучше некоторых других построек именно из-за необычной формы. Между безукоризненно выровненными блоками пирамид Гизы не было зазоров, так что любое смещение приводило к давлению одного блока на другой, поэтому внешняя оболочка пирамиды разрушалась быстрее. Вероятно, такие изменения могли быть заметны еще во время строительства пирамид.
«На строительство пирамид уходило много времени, средств и сил, так что быстрое и видимое разрушение их совершенства могло стать одной из причин, из-за которой фараоны отказались от них», — уточняют в Metador Network.