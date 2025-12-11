Писатель Водолазкин: почему древнерусские провидцы были идеологами

«Есть люди, которые действительно способны что-то предвидеть, часто это делают святые, но не всегда. Знакомый нам сюжет “Песнь о вещем Олеге” — историческая баллада, написанная Александром Пушкиным. Так вот, когда Олег спросил: “От чего мне есть умрете?” — волхвы ответили: “От коня твоего”. Он от него отказался, велел его холить и лелеять. Конь умер, и Олег пошел посмотреть на его кости, и увидел он лоб, по-древнерусски это череп, и поставил ногу на лоб. Выползла змея и ужалила его, — сказал в интервью ВФокусе Mail Водолазкин. — Летописец написал об этом, а затем, по словам спикера, “подумал, что занимается агитацией за волхвов”.