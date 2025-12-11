Писатель Водолазкин: почему древнерусские провидцы были идеологами

«Есть люди, которые действительно способны что-то предвидеть, часто это делают святые, но не всегда. Знакомый нам сюжет “Песнь о вещем Олеге” — историческая баллада, написанная Александром Пушкиным. Так вот, когда Олег спросил: “От чего мне есть умрете?” — волхвы ответили: “От коня твоего”. Он от него отказался, велел его холить и лелеять. Конь умер, и Олег пошел посмотреть на его кости, и увидел он лоб, по-древнерусски это череп, и поставил ногу на лоб. Выползла змея и ужалила его, — сказал в интервью ВФокусе Mail Водолазкин. — Летописец написал об этом, а затем, по словам спикера, “подумал, что занимается агитацией за волхвов”.
«И он начинает поправляться. И говорит, нужно знать, что истина транслируется и через недостойных людей», — добавил писатель.
Водолазкин напомнил, что миссионерская деятельность играла большую роль в истории и культуре древности.
«Функцией пророка было не столько предвидеть, сколько обличать. То есть это была не меньшая функция. Поэтому, что вот я что-то вижу и об этом спою, такого не было. Там все было очень сложно. Это часть древней традиции», — отметил писатель.
Также он рассказал, что не считает себя провидцем, несмотря на то, что ему удалось предсказать некоторые вещи в своих произведениях.
«Нет, я ничего не вижу, никаких вещей, хотя потом мне говорят, что я что-то предсказал в своих книгах. Это чистое совпадение. Знаете, как получается? Человек сделал предсказание, и оно сбылось, а в 55% случаев других — нет, но никто других случаев не замечает», — заключил писатель.