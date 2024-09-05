Почему укусы комаров у одних людей зудят сильнее, чем у других. Причина

Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне (штат Массачусетс, США) выяснили, почему укусы комаров вызывают зуд у одних людей сильнее, чем у других. Они обнаружили ранее неизвестный тип иммунных клеток, которые играют ключевую роль в реакции на укусы насекомых и другие аллергические раздражители, сообщает портал Live Science со ссылкой на Nature.
На коже человека много сенсорных нейронов, которые передают сигналы о болевых или зудящих ощущениях. При контакте с аллергенами, такими как слюна комара, эти нейроны активируют близлежащие иммунные клетки, вызывая воспаление и зуд. У людей, которые часто сталкиваются с аллергенами, могут возникнуть хронические аллергические воспаления. Это может изменить реакцию нервной системы на раздражители, либо делая ее более чувствительной, либо наоборот — менее склонной реагировать на тот или иной аллерген.
В ходе эксперимента ученые выяснили, что у мышей, у которых отсутствовал определенный тип иммунных клеток — так называемых GD3-клеток, — не возникало зуда после воздействия химического вещества, вызывающего аллергическую реакцию. Эти клетки оказались важны для передачи сигнала к сенсорным нейронам, что усиливает зуд при воздействии аллергенов. Главным веществом, выделяемым клетками GD3, оказался интерлейкин 3 (IL-3), который регулирует воспалительные процессы в организме.
Эксперименты показали, что IL-3 взаимодействует с сенсорными нейронами, вызывая их реакцию на аллергены. Если заблокировать клетки GD3 или сам IL-3, аллергическая реакция не возникает.
«Клетки GD3, высвобождающие IL-3, играют ключевую роль в том, чтобы нервные окончания начали реагировать на аллергены. Эта цепная реакция может открыть новые способы лечения хронического зуда», — объяснила автор исследования, аллерголог-иммунолог Гарвардской медицинской школы, доктор Кэролайн Сокол (Caroline Sokol).
Однако исследование пока проведено только на мышах, и его результаты требуют подтверждения на людях. Ученые намерены продолжить изучение влияния IL-3 и GD3-клеток на иммунные реакции у человека, чтобы на основе этих данных разработать новые методы лечения и профилактики аллергии.
Ранее аллерголог-иммунолог Ксения Рябова в разговоре с РБК Life напомнила, что аллергические реакции на компоненты слюны комаров варьируются от немедленных, замедленных крупных местных (волдырей и воспалений) до очень редких и угрожающих жизни анафилаксий (предобморочное состояние, гипотензия и обмороки). В случае возникновения отека, особенно в области лица, а также сыпи по всему телу, температуре и ознобе необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. В остальных случаях рекомендуется плановый прием для оценки тяжести проявления и индивидуального подбора терапии.