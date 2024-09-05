Почему укусы комаров у одних людей зудят сильнее, чем у других. Причина

На коже человека много сенсорных нейронов, которые передают сигналы о болевых или зудящих ощущениях. При контакте с аллергенами, такими как слюна комара, эти нейроны активируют близлежащие иммунные клетки, вызывая воспаление и зуд. У людей, которые часто сталкиваются с аллергенами, могут возникнуть хронические аллергические воспаления. Это может изменить реакцию нервной системы на раздражители, либо делая ее более чувствительной, либо наоборот — менее склонной реагировать на тот или иной аллерген.