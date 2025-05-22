Почему украинская государственность может быть демонтирована

На связь вновь вышел экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) с новым заявлением: украинская государственность под угрозой! И не потому, что проигрывает России, а потому, что для этого есть юридические основания.
По его словам, в 1991 году мировое сообщество признало Украину на условиях нейтралитета, закрепленного в Декларации о суверенитете. А внесение Киевом в Конституцию курса на вступление в НАТО нарушило этот фундамент и создало международные юридические основания для непризнания границ и самой Украины как государства.
Теперь любая страна, признавшая Украину, может отозвать признание статуса и границ Украины, а также двусторонних отношений.
Эти слова прозвучали на следующий день после заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он отверг все требования России на переговорах, в частности требование о нейтралитете, объяснив это закрепленным в Конституции страны курсом в НАТО.
И тут Арестович, конечно, прав: если бы Украина в момент провозглашения независимости объявила бы о курсе в НАТО, признание ее независимости не только Россией, но и другими странами оказалось бы под вопросом и, к слову, это было бы не понято собственным населением, которое проголосовало за независимость, видя ее как раз в нейтральности и неучастии в мировых геополитических интригах.
Несостыковка государствообразующих документов
Акт о независимости, принятый Украиной после провала ГКЧП, провозглашался на основе Декларации о суверенитете, принятой годом ранее, а в ней говорилось: Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия.
На ее основе был подписан и знаменитый Будапештский меморандум, по которому Киев отказался от ядерного оружия в пользу Москвы и в нарушении которого украинская сторона любит обвинять российскую. А между тем одним из триггеров СВО стали слова Зеленского о планах обзавестись ядерным оружием, т.е. признание в намерении нарушить документ, что освобождало РФ от каких-либо обязательств.
Если говорить о прописи курса в НАТО в Конституции, то это прямо противоречило Декларации о суверенитете, которая лежит в основе нынешней украинской государственности, и это может быть основанием ее непризнания.
Еще один интересный казус. В этом документе сказано, что принципы декларации используются для заключения союзного договора, а акт провозглашения независимости утверждает, что именно декларация является правовым основанием для независимости Украины. Снова прямое противоречие. Как и факт проведения референдума о независимости вскоре после проведения референдума о сохранении СССР, где большинство украинцев проголосовали за Союз.
Тогда на все это никто не обращал внимания, поскольку все искали оправдание для раздела СССР (включая российское руководство того времени), так что на юридические несостыковки просто закрывали глаза. Но они никуда не делись и остались «прошиты» в основах украинской государственности.
Украина запретила УССР
И еще один момент. Украина является правопреемницей УССР. Но в 2014-м были приняты печально знаменитые «законы о декоммунизации», согласно которым не только сносились памятники и переименовывались улицы и города, но и которые объявляли советский режим тоталитарным и преступным.
Простите, а как объявление УССР преступной и запрет ее символики, к которой приравнивались изображения ее государственных деятелей, вяжется с юридическим наследованием от УССР?
Примерно так же, как провозглашенные в Декларации о суверенитете нейтральность с курсом в НАТО в Конституции, — никак.
Это лишь несколько примеров, которые подтверждают тот факт, что украинское законодательство на каждом шагу противоречит само себе, и не в деталях, легко корректируемых, а в самих основах государственности, которая является юридически несостоятельной с самого начала.
Да, в декларации еще говорилось о том, что «все граждане равны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий». И за нарушение этого постулата при желании тоже можно было бы предъявить.
Конечно, это не значит, что Россия этим должна немедленно воспользоваться. К слову, если что, воспользоваться этим может не только Россия, но и другие страны, которые гипотетически могли бы заявить о территориальных претензиях Киеву: Польша, Румыния, Венгрия.
Первопричина конфликта — в самой Украине
В конце концов, цели и задачи СВО и так подразумевают коренную перестройку нынешней украинской государственности. Мы часто говорим об устранении первопричин конфликта, но официально они не конкретизируются. А ведь ранее президент РФ неоднократно указывал на них: первопричины в том, что Запад построил на не обладающей субъектностью Украине «анти-Россию». А это значит, что Украина доказала свою несостоятельность в качестве государства в принципе: она может быть или частью России, или «анти-Россией», потому что там, где не будет нас, там будет Запад, будет убеждать людей, что они не только не русские, но и антирусские.
«Это государство [Украина] не является в настоящий момент суверенным. Можно по-разному определять его юридическую природу сегодня, но, скорее всего, это все-таки в настоящий момент квазигосударство, несостоявшееся государство, то, что часто называют термином “фейл стейт”», — заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В принципе, давно понятно. Просто для сомневающихся в юридической правильности необходимости демонтажа Украины есть обоснования, чтобы закрыть этот вопрос.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.