Почему украинская государственность может быть демонтирована

В конце концов, цели и задачи СВО и так подразумевают коренную перестройку нынешней украинской государственности. Мы часто говорим об устранении первопричин конфликта, но официально они не конкретизируются. А ведь ранее президент РФ неоднократно указывал на них: первопричины в том, что Запад построил на не обладающей субъектностью Украине «анти-Россию». А это значит, что Украина доказала свою несостоятельность в качестве государства в принципе: она может быть или частью России, или «анти-Россией», потому что там, где не будет нас, там будет Запад, будет убеждать людей, что они не только не русские, но и антирусские.