Вода часто бывает с разными привкусами и цветом. Например, собственники домов с глубоководными скважинами сталкиваются с водой, имеющей привкус железа и мутный оранжевый цвет.
Почему у воды привкус железа?
Потому что в ней в избытке соединения железа. Употреблять такую воду как питьевую опасно. А выпадение ржавого осадка Fe (OH)3 может нанести вред водонагревательному оборудованию, сантехнике, бытовым приборам и испортить внешний вид одежды. Фильтр для воды от запаха, железа и сопутствующих загрязнений следует подбирать после проведения анализа проб воды.
Почему вода пахнет железом?
Железо в воде и водных источниках содержится в форме ионов. При отсутствии кислорода железо находится в составе бикарбоната, который проявляет устойчивость без воздействия окислителей. То есть при закачке вода будет чистая, но с запахом железа. Если будет взаимодействие с кислородом, то образуются нерастворимые осадки буро-коричневого цвета. То есть, когда такую воду отстаивать, то появится красновато-рыжий осадок.
Вообще, конечно, железо входит в состав важных органических комплексов, поддерживающих жизнедеятельность организма. Но концентрация в воде железа может быть очень высока. Безопасная доза по рекомендациям ВОЗ — не более 0,3 мг/л. Систематическое употребление в течение долгого времени для питья воды с запахом и привкусом железа приводит к развитию патологий легких, печени, ЖКТ и щитовидной железы, ухудшению памяти, приобретению желтого оттенка кожи и слизистых.
«Если ею мыться от случая к случаю, то особо опасаться нечего. Однако если волосы до этого были высветлены, то, безусловно, появится нежелательный оттенок. Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы. Волосам в этом случае не позавидуешь — чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут», — предупредила в интервью радио Sputnik врач дерматовенеролог Юлия Нагайцева.