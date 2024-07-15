Почему у воды привкус железа?

«Если ею мыться от случая к случаю, то особо опасаться нечего. Однако если волосы до этого были высветлены, то, безусловно, появится нежелательный оттенок. Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы. Волосам в этом случае не позавидуешь — чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут», — предупредила в интервью радио Sputnik врач дерматовенеролог Юлия Нагайцева.