Почему у воды привкус земли?

Вода в квартиры поступает из системы центрального водоснабжения. В ней может содержаться множество веществ, которые дают заметный вкус или запах. К примеру, химический привкус дает хлор, который добавляют в качестве дезинфекции.
Почему вода из-под земли чистая?
Как правило, вода в подземных слоях земли чистая, потому что все загрязнения находятся на поверхности земли или в слоях, близких к поверхности. Подземная вода проходит естественный процесс фильтрации. Если вы берете воду из колодца или родника, то она будет вероятнее всего чистой и ее можно будет сразу пить. Однако, вода в водопроводе проходит несколько этапов очистки, поэтому в ней могут быть разные вещества. А еще трубы могут загнить и от этого вкус и запах воды тоже изменится.
Почему вода может иметь привкус земли?
Это происходит из-за содержания в воде органических примесей, таких как метилизоборнеол и геосмин. Сами эти вещества — основная причина неприятного запаха и вкуса воды. Такой привкус возникает при цветении водорослей или разлагающейся растительности в источниках.
Можно ли пить воду с привкусом земли?
Нет, это может быть опасно для здоровья. Если вы чувствуете вкус у воды, нужно обратиться в управляющую компанию и дома обзавестись фильтрами для воды.
«Присутствие так называемого “болотного” привкуса или запаха — тревожный сигнал. Высока вероятность, что эта вода каким-то образом не проходила бактериальной обработки. Ее употребление в пищу крайне нежелательно», — предостерег в эфире радио «Спутник в Крыму» ученый Константин Работягов.