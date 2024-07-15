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Почему у воды привкус земли?

Недостаточно хорошо очищенная вода может содержать множество вредных примесей.

Источник: AP 2023

Вода в квартиры поступает из системы центрального водоснабжения. В ней может содержаться множество веществ, которые дают заметный вкус или запах. К примеру, химический привкус дает хлор, который добавляют в качестве дезинфекции.

Почему вода из-под земли чистая?

Как правило, вода в подземных слоях земли чистая, потому что все загрязнения находятся на поверхности земли или в слоях, близких к поверхности. Подземная вода проходит естественный процесс фильтрации. Если вы берете воду из колодца или родника, то она будет вероятнее всего чистой и ее можно будет сразу пить. Однако, вода в водопроводе проходит несколько этапов очистки, поэтому в ней могут быть разные вещества. А еще трубы могут загнить и от этого вкус и запах воды тоже изменится.

Почему вода может иметь привкус земли?

Это происходит из-за содержания в воде органических примесей, таких как метилизоборнеол и геосмин. Сами эти вещества — основная причина неприятного запаха и вкуса воды. Такой привкус возникает при цветении водорослей или разлагающейся растительности в источниках.

Можно ли пить воду с привкусом земли?

Нет, это может быть опасно для здоровья. Если вы чувствуете вкус у воды, нужно обратиться в управляющую компанию и дома обзавестись фильтрами для воды.

«Присутствие так называемого “болотного” привкуса или запаха — тревожный сигнал. Высока вероятность, что эта вода каким-то образом не проходила бактериальной обработки. Ее употребление в пищу крайне нежелательно», — предостерег в эфире радио «Спутник в Крыму» ученый Константин Работягов.