Почему у воды привкус земли?

Как правило, вода в подземных слоях земли чистая, потому что все загрязнения находятся на поверхности земли или в слоях, близких к поверхности. Подземная вода проходит естественный процесс фильтрации. Если вы берете воду из колодца или родника, то она будет вероятнее всего чистой и ее можно будет сразу пить. Однако, вода в водопроводе проходит несколько этапов очистки, поэтому в ней могут быть разные вещества. А еще трубы могут загнить и от этого вкус и запах воды тоже изменится.