Вода необходима нам для жизни. В первую очередь речь идет о питьевой воде. Но иногда даже наличие водопровода не обеспечивает население хорошей и качественной питьевой водой.
Почему у воды привкус крови?
Излишки железа в воде дают ей привкус крови. Это неприятный вкус, который точно вызовет тревогу у тех, кто попробует такую воду. Специалисты также отмечают, что такую воду не стоит употреблять, так как наличие металлов в воде могут негативно повлиять на здоровье. Например, обострить заболевания ЖКТ, а также почек и печени, которые отвечают в нашем организме за очистку организма.
Кроме того, избыток железа в рационе повышает риски развития болезни Альцгеймера, особенно у людей старше 50 лет.
Иногда, металлический привкус у воды свидетельствует о том, что водопроводные трубы пришли в негодность и в воду стали поступать в повышенных количествах ионы металлов, из которых они сделаны.
И это тоже не очень хорошо, и следует сразу предупредить аварийные службы по номеру 112.
В воде часто обнаруживают высокое содержание оксида железа, то есть ржавчины. Но, как правило, экологи сообщают, что данное химическое соединение не опасно для людей, животных и растений. Просто пить такую воду не нужно. Дома лучше пользоваться фильтрами или использовать в пищу только покупную воду.
«Металлический вкус воды… возникает из-за повышенной концентрации минералов, таких как железо, марганец или медь в жидкости. Они могут просачиваться в воду из труб, сантехнических приборов или природных отложений», — сказала биохимик Мария Кулешова в интервью Газете.ру.
Эксперт подчеркнула, что хорошо очищенная вода не имеет вкуса, запаха и цвета.
Источник: https://www.gazeta.ru.