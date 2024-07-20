Почему у воды привкус крови?

Излишки железа в воде дают ей привкус крови. Это неприятный вкус, который точно вызовет тревогу у тех, кто попробует такую воду. Специалисты также отмечают, что такую воду не стоит употреблять, так как наличие металлов в воде могут негативно повлиять на здоровье. Например, обострить заболевания ЖКТ, а также почек и печени, которые отвечают в нашем организме за очистку организма.