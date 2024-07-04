Почему у утконосов нет желудков?

По словам Данна, желудок у утконоса маленький, аморфный, лишен желез и пилорического сфинктера (круговая мышца, находится между привратником желудка и луковицей 12-перстной кишки). В связи с этим орган сложно отличить от пищевода и кишечника. Что касается ехидн, они почти полностью утратили желудок, но у них немного по-другому. Так, у этих животных он выпуклый и с ограниченным поступлением пищи и желудочного сока в двенадцатиперстную кишку. Однако их желудку тоже недостает желез и кислоты для продуктов питания.