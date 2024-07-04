Почему у утконосов нет желудков?

У утконосов очень необычная пищеварительная система. Так, у них нет желудков. Почему так произошло? Ответ на этот вопрос решил найти аспирант Университета Аделаиды Джексон Данн, пишет IFLScience.
Вместе с другими исследователями он провел генетический анализ утконосов и ехидн с коротким клювом (это однопроходные виды). В итоге ученые предположили, что животные утратили органы благодаря общему предку.
По словам Данна, желудок у утконоса маленький, аморфный, лишен желез и пилорического сфинктера (круговая мышца, находится между привратником желудка и луковицей 12-перстной кишки). В связи с этим орган сложно отличить от пищевода и кишечника. Что касается ехидн, они почти полностью утратили желудок, но у них немного по-другому. Так, у этих животных он выпуклый и с ограниченным поступлением пищи и желудочного сока в двенадцатиперстную кишку. Однако их желудку тоже недостает желез и кислоты для продуктов питания.
Сходство органов млекопитающих и рептилий указывает на то, что, когда предки однопроходных отделились от основной линии млекопитающих, их желудки в действительности были очень похожи на наши. Анализ показывает, что в основе различия лежит отсутствие экспрессии определенного гена. Накопление нейтральных мутаций в этой части генома позволяет предположить, что ни один из видов не использовал ее в течение очень долгого времени.
При этом другие линии позвоночных, которые также отказались от использования желудка, ведут водный или полуводный образ жизни. В связи с этим ехидны в этой «команде безжелудочных» выглядят все более странно.
Ученые предполагают, что изменение произошло у общего предка, который, как утконос, вел полуводный образ жизни более 100 млн лет назад. При этом ученые признают, что загадкой все еще остается то, почему некоторые водные существа не используют желудок, хотя большинство им пользуется. Кроме того, ученые пока не знают, почему ехидны не развили больше функций, когда они заново развили большое место хранения в своей пищеварительной системе.
Ранее исследователи выяснили, когда ехидны с утконосами потеряли зубы.
Айгуль Сабитова.