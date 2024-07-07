Почему у собаки может возникнуть психическое расстройство

У собак, как и у людей, могут возникать психические расстройства. Общественная служба новостей рассказала, из-за чего это может произойти.
1. Генетическая предрасположенность
Прежде всего это касается породистых собак. Например, когда скрещивают животных, находящихся в близком родстве. В итоге могут развиться генетические заболевания, например биполярное расстройство, шизофрения, синдром дефицита внимания (СДВ), обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).
2. Гипотиреоз или гипертиреоз (недостаток или переизбыток выработки гормонов) щитовидной железы
Щитовидка «отвечает» за выработку адреналина и кортизола. Сбои в ее работе приводят к появлению у питомца страхов, фобий, расстройств и неврозов.
3. Реакция на неблагоприятные обстоятельства и факторы
Это могут быть длительное голодание, сильный холод, физические и психические травмы. Подобные факторы вводят организм животного в сильное напряжение для защиты.
4. Яркие события
Переезд, смерть любимого хозяина, появление нового члена семьи, болезнь и подобные яркие события могут привести к депрессии у животного.
5. Болезни и дефекты головного мозга
Здесь идет речь о воспалениях, опухолях, физических травмах, эпилепсии в рецидиве, инсульте.
6. Тяжелое прошлое
У собак, которые работали в армии или в полиции, может развиться посттравматическое расстройство (ПСТР).
7. Травмирующее событие
Из-за него у питомца появляются тревога, депрессия и даже обсессивно-компульсивное расстройство.
Эксперты рассказали, что порой хозяину сложно заметить первые признаки психического заболевания у собаки. Это связано с тем, что их психика отличается от человеческой.
Так, у собак ассоциативная память, то есть она выстраивается на основе событий, начиная со щенячьего возраста. Чем раньше щенок начнет познавать и изучать окружающий мир, тем ему будет легче адаптироваться к окружению. Лучше приучать питомца к прогулкам уже с двух месяцев.
У собак это называется периодом социализации. Они до трех-пяти месяцев должны ощутить запахи, попробовать «на зуб» и потрогать все, что их окружает. Если же питомец долго сидит в клетке, ему будет сложно адаптироваться к жизни, доверять людям и сородичам.
Есть множество симптомов, по которым хозяин может обнаружить у собаки наличие психологических проблем. Например, к признакам стресса относят потерю аппетита, диарею, ослабление иммунитета, обострение хронических заболеваний, внезапное мочеиспускание.
На депрессию указывают пассивное состояние, долгий сон, зуд без причины, отказ от еды и воды, необъяснимая агрессия, потеря веса, чрезмерное облизывание лап.
К симптомам невроза относят бег по кругу и бесконечное копание ям, учащенное дыхание, непредсказуемость в поведении и настроении, постоянный лай, нытье, навязчивая погоня за своим хвостом. Если хозяин обнаружил подобные признаки, нужно обратиться к ветеринару или бихевиористу (специалисту по поведению и выявлению проблем у животных).
Ранее эксперты рассказали, из-за чего у собаки может испортиться характер.
Айгуль Сабитова