Почему у собаки может возникнуть психическое расстройство

Так, у собак ассоциативная память, то есть она выстраивается на основе событий, начиная со щенячьего возраста. Чем раньше щенок начнет познавать и изучать окружающий мир, тем ему будет легче адаптироваться к окружению. Лучше приучать питомца к прогулкам уже с двух месяцев.