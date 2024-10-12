Почему у собак чаще всего темные глаза

Причиной преобладания у домашних собак темных глаз может быть выбор человека, обнаружили японские зоологи Научного университета Тейке и Университета Сева. В исследовании они выясняли, почему люди предпочитают темноглазых собак.
«Мы сосредоточились на эффекте одомашнивания и предположили, что темноглазых собак люди воспринимают как более дружелюбных и беззащитных, нежели светлоглазых, напоминающих об их предках — волках. Наша гипотеза основана на данных о том, что контраст между радужной оболочкой и зрачком (особенно его размером) может изменить социальные сигналы и воспринимаемые черты личности», — рассказали исследователи в журнале Royal Society Open Science. Исключение составляют хаски, которые больше остальных пород напоминают своих диких предков.
В эксперименте приняли участие 142 человека, которым показывали фотографии собак 33 различных пород. Некоторые снимки были отредактированы, чтобы изменить цвет глаз собак. Добровольцы должны были оценить дружелюбие, агрессивность, зрелость и интеллект животных.
Результаты показали, что собаки с темными глазами чаще воспринимаются как дружелюбные и неагрессивные. Однако их также считали менее зрелыми и умными, что может быть связано с тем, что большие темные глаза кажутся более характерными для молодых щенков.
Также было обнаружено, что у волков желтые радужки полезны для общения в дикой природе, но одомашненные собаки предпочли темные карие глаза, возможно, потому что они выглядят менее угрожающими для людей. Некоторые ученые считают, что мы можем предпочитать темный цвет глаз, потому что зрачки кажутся больше, как у человеческих младенцев.