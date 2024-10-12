Почему у собак чаще всего темные глаза

«Мы сосредоточились на эффекте одомашнивания и предположили, что темноглазых собак люди воспринимают как более дружелюбных и беззащитных, нежели светлоглазых, напоминающих об их предках — волках. Наша гипотеза основана на данных о том, что контраст между радужной оболочкой и зрачком (особенно его размером) может изменить социальные сигналы и воспринимаемые черты личности», — рассказали исследователи в журнале Royal Society Open Science. Исключение составляют хаски, которые больше остальных пород напоминают своих диких предков.