Почему у пальцев на ногах нет названия

Если пальцы рук имеют свои отличительные наименования и признаки, то с пальцами на ногах дела обстоят сложнее. Почему у них нет своих «имен» — читайте в справке aif.ru.
Почему у пальцев ног нет собственных названий?
На самом деле, у некоторых — есть. Большой палец и мизинец называются так же, как и на руках. А вот те пальцы, что расположены между ними, действительно, сплошь безымянные. В смысле, у них нет названий. Попробуем разобраться, почему их так обделили.
Руки человека служат главным инструментом при различной деятельности — от хватания до выполнения бытовых задач. Русские названия пальцев рук напрямую связаны с их функциональностью (указательный), размером (большой, мизинец) или расположением (средний). Безымянный — особый случай, о происхождении этого названия мы рассказывали в отдельной статье.
Ноги же — опора человека. Они помогают устойчиво стоять на поверхности и с легкостью отталкиваться от земли при ходьбе. Ступни и пальцы ног практически не задействованы в мелкой моторике, а потому и не нуждаются в такой же детализации и названиях, как пальцы рук.
В медицинской практике — для уточнения места нарыва, ушиба или перелома, а также при выявлении болезней ногтей, — используется следующее обозначение пальцев ног. Первый палец называют большим (по латыни — hallux) и обозначают римской цифрой I, далее следуют пальцы с номерами II, III и IV, а самый последний называют мизинцем (digitus minimus) и помечают цифрой V.
А как пальцы ног называют в других странах?
Отсутствие названий у пальцев ног — действительно результат исторического и культурного развития человека, его физиологических возможностей и способностей.
Во многих языках они также не имеют отличительных названий. Только медицинские номера.
В японском языке каждый отдельный палец называется «ashiybi», что в переводе означает «палец ноги», — но отдельных собственных наименований для каждого там также не существует.
Во всех скандинавских языках палец руки называется «finger», а для пальцев ног есть отдельное слово «ta» — так называют любой палец стопы, включая большой и мизинец. Как правило, употребляется только во фразе «Я уронил тяжесть на палец ноги».
В Китае, где очень популярна акупунктура, второй и третий палец стопы называют «глазными», а четвертый и пятый — «ушными». Считается, что у оснований этих пальцев расположены точки, в которые нужно втыкать иглы, чтобы улучшить работу, соответственно, глаз и ушей.
У народов маори пальцы каждой руки и ноги посвящены богам. Большой назывпется в честь Рангинуи — бога неба, следующий за ним — Папатуануку (богиня земли), третий — Тангароа (бог моря), четвертый — Танэ — (бог лесова) и мизинец — Тавхериматеа (бог ветра). Интересно, что у самого короткого пальца — самое длинное название. А вот рождение ребенка с шестью пальцами считается плохой приметой: считается, что в лишнем непременно поселится Вхиро — бог всякого зла.