Почему у одних людей есть лунки на ногтях, а у других нет

Форма и размер лунок, как и многих других частей тела, зависят от генетических особенностей человека и предрасположенности к их появлению. Они могут и передаваться по наследству: если у родителей, например, отсутствовали ярко выраженные «полумесяцы», расположенные на ногтевой пластине, то и у ребенка их может не быть.