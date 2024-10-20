Почему у одних людей есть лунки на ногтях, а у других нет

Несмотря на то, что лунки на ногтях кажутся незначительной деталью, их наличие или отсутствие, а также внешний вид и форма могут многое сказать о состоянии здоровья человека.
Что такое лунки на ногтях и зачем они нужны?
Лунка ногтя, или лунула, — это видимая полукруглая часть корня ногтя, которая формируется у человека уже в утробе матери. Слово «лунула» произошло от латинского lunulae, что в переводе означает «маленькая луна». И действительно, по форме и цвету лунки ногтей напоминают полумесяц.
Лунула — самая уязвимая часть ногтя, которая формирует всю его структуру. Если случайно повредить или деформировать эту часть ногтевой пластины, есть риск навсегда потерять здоровый вид ногтя.
Всегда ли отсутствие ногтевых лунок говорит о заболеваниях?
Оценивать уровень здоровья только по наличию или отсутствию лунок на ногтях — неправильно, ведь организм каждого человека индивидуален. Если лунок на ногтях нет — это не всегда показатель серьезных заболеваний.
Форма и размер лунок, как и многих других частей тела, зависят от генетических особенностей человека и предрасположенности к их появлению. Они могут и передаваться по наследству: если у родителей, например, отсутствовали ярко выраженные «полумесяцы», расположенные на ногтевой пластине, то и у ребенка их может не быть.
На заметность ногтевых лунул также влияет и возраст: у детей лунки ногтей обычно более выражены, чем у взрослых. Это связано с тем, что с возрастом ногтевая пластина утолщается и лунки становятся менее заметными.
О чем говорит форма лунок на ногтях?
Дефицит витаминов и минералов — таких, как железо, цинк и кальций, — может привести к уменьшению или вовсе исчезновению лунок на ногтях. А болезни щитовидной железы часто сказываются на внешнем виде как самих ногтей, так и лунул. Кроме того, о различных болезнях может сказать и форма ногтевых лунок.
Так, если лунулы ногтя большие, с ровно очерченными краями — значит, человек обладает крепким здоровьем. Небольшие полупрозрачные лунки могут свидетельствовать о проблемах с кровеносной и сердечно-сосудистой системами. Выпуклые лунки, значительно приподнятые над поверхностью ногтя, — один из выраженных симптомов туберкулеза. Вогнутая форма лунок свидетельствует о недостатке в организме железа. А размытые, неоднородные лунулы — признак наличия в организме шлаков и токсинов, а также недостатка многих витаминов.