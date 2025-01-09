Почему у некоторых людей от воды морщатся пальцы и зачем это нужно

Как пишет IFLScience, исследователи, изучающие кожу, обнаружили, что на ней можно увидеть необычное расположение липидов. Так, два гидрофобных хвоста направлены в противоположные стороны. Обычно гидрофильная головка липида указывает в одну сторону, а два ее гидрофобных хвоста — в другую. При таком чередовании хвостов липиды более плотно упакованы, что и делает кожу еще более непроницаемой для воды.
Это работает в обе стороны, поэтому вода не проникает и не вытекает из-под кожи. Таким образом, морщины на пальцах не могут появиться лишь оттого, что она впитывает влагу.
В 1935 году медики заметили, что у пациентов с перерезанным срединным нервом пальцы вовсе не становятся морщинистыми после того, как они долгое время пробудут в воде. Ученые также обнаружили, что степень морщинистости зависит от того, где именно он поврежден. Например, у пациентов могло оставаться несколько пальцев, которые продолжали морщиться. После этого эксперимента врачи также предложили наблюдать за сморщиванием пальцев, чтобы обнаруживать повреждение нерва.
Интересно, что он участвует в функциях, которые человек не может контролировать сознательно — например, потоотделение, а также является частью нашей симпатической нервной системы. Она отвечает за работу ряда систем организма, а точнее, их в боевую готовность, повышая частоту сердечных сокращений, дыхания, артериальное давление.
Парасимпатическая система же делает противоположное, запуская изменения, позволяющие человеку успокоиться. Возникает вопрос: если симпатическая система сигнализирует нам с помощью морщинистых пальцев, о чем это говорит?
Ученые не пришли к однозначному ответу, но одна из теорий предполагает, что сморщенные пальцы имели значение для эволюции. Считается, что это адаптация, которая позволяла нашим предкам поднимать предметы мокрыми руками. Простыми словами, эти борозды на пальцах действуют как «протекторы шин», что обеспечивает лучшее сцепление.
Эта теория, по словам ученых, подтверждается тем, что морщины на пальцах действуют как дренажные каналы, отталкивая воду на своем пути. В конечном счете кожа лучше контактирует с предметом.
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