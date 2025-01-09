Почему у некоторых людей от воды морщатся пальцы и зачем это нужно

В 1935 году медики заметили, что у пациентов с перерезанным срединным нервом пальцы вовсе не становятся морщинистыми после того, как они долгое время пробудут в воде. Ученые также обнаружили, что степень морщинистости зависит от того, где именно он поврежден. Например, у пациентов могло оставаться несколько пальцев, которые продолжали морщиться. После этого эксперимента врачи также предложили наблюдать за сморщиванием пальцев, чтобы обнаруживать повреждение нерва.