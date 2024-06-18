Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему у людей с лишним весом быстрее стареет мозг

Ученые нашли взаимосвязь между объемом талии и объемом мозга.

Источник: Freepik

Нейрофизиологи нашли взаимосвязь между тучной фигурой и старением мозга. У людей с избыточным весом и ожирением быстрее снижаются когнитивные способности и раньше наступает деменция.

Чем выше индекс массы тела (ИМТ), тем меньше объем мозга — к такому выводу пришли ученые. Исследование опубликовано в медицинском журнале Health Data Science.

16 лет медики наблюдали за жителями провинции Хэбэй в Китае. В исследовании приняли участие 1074 участника в возрасте от 25 до 83 лет (средний возраст составил 55 лет). С 2006 по 2022 г. испытуемым регулярно делали снимки мозга при помощи магнитно-резонансной томографии. Ученые анализировали, как с годами меняется микроструктура мозга.

Медиков интересовала взаимосвязь между изменениями массы тела, структуры мозга и состоянием общего здоровья человека.

«Высокий ИМТ связан с меньшим объемом мозга, большим объемом поражений белого вещества и аномальной микроструктурной целостностью проекционных волокон», — пришли к выводу нейрофизиологи. Чтобы мозг не состарился раньше времени, тело стоит держать в тонусе — основная рекомендация ученых.

«Для улучшения здоровья мозга людям моложе 45 лет следует поддерживать ИМТ на уровне ниже 26,2 кг/м²», — указывают авторы статьи.

Как ожирение влияет на мозг?

О том, почему ожирение может влиять на мозг, рассказала в интервью aif.ru Эльвира Фесенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России.

Эксперт выделила три причины:

1. Уменьшение физической активности и, как следствие, снижение эффектов экзеркинов.

Экзеркины — это группа молекул, которые вырабатываются в стенке кровеносных сосудов эпителиальными клетками, в легких, в печени, в жировой ткани и способствуют многочисленным положительным эффектам физических тренировок.

2. Ухудшение здоровья микробиоты.

Состояние бактерий в кишечнике связано с состоянием мозга.

3. Воспалительные процессы в организме.

Воспаления, возникающие в результате ожирения, могут поражать структуры мозга, такие как гиппокамп, кора головного мозга, ствол головного мозга и миндалевидное тело.

Периферическое воспаление, наблюдаемое при ожирении, приводит к резистентности к инсулину. Нейровоспаление может быть наиболее важной причиной когнитивной дисфункции и, таким образом, может привести к центральному патологическому механизму, связанному со старением, объяснила эксперт.