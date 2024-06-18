Почему у людей с лишним весом быстрее стареет мозг

Нейрофизиологи нашли взаимосвязь между тучной фигурой и старением мозга. У людей с избыточным весом и ожирением быстрее снижаются когнитивные способности и раньше наступает деменция.
Чем выше индекс массы тела (ИМТ), тем меньше объем мозга — к такому выводу пришли ученые. Исследование опубликовано в медицинском журнале Health Data Science.
16 лет медики наблюдали за жителями провинции Хэбэй в Китае. В исследовании приняли участие 1074 участника в возрасте от 25 до 83 лет (средний возраст составил 55 лет). С 2006 по 2022 г. испытуемым регулярно делали снимки мозга при помощи магнитно-резонансной томографии. Ученые анализировали, как с годами меняется микроструктура мозга.
Медиков интересовала взаимосвязь между изменениями массы тела, структуры мозга и состоянием общего здоровья человека.
«Высокий ИМТ связан с меньшим объемом мозга, большим объемом поражений белого вещества и аномальной микроструктурной целостностью проекционных волокон», — пришли к выводу нейрофизиологи. Чтобы мозг не состарился раньше времени, тело стоит держать в тонусе — основная рекомендация ученых.
«Для улучшения здоровья мозга людям моложе 45 лет следует поддерживать ИМТ на уровне ниже 26,2 кг/м²», — указывают авторы статьи.
Как ожирение влияет на мозг?
О том, почему ожирение может влиять на мозг, рассказала в интервью aif.ru Эльвира Фесенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России.
Эксперт выделила три причины:
1. Уменьшение физической активности и, как следствие, снижение эффектов экзеркинов.
Экзеркины — это группа молекул, которые вырабатываются в стенке кровеносных сосудов эпителиальными клетками, в легких, в печени, в жировой ткани и способствуют многочисленным положительным эффектам физических тренировок.
2. Ухудшение здоровья микробиоты.
Состояние бактерий в кишечнике связано с состоянием мозга.
3. Воспалительные процессы в организме.
Периферическое воспаление, наблюдаемое при ожирении, приводит к резистентности к инсулину. Нейровоспаление может быть наиболее важной причиной когнитивной дисфункции и, таким образом, может привести к центральному патологическому механизму, связанному со старением, объяснила эксперт.
Источники: https://spj.science.org https://aif.ru