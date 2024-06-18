Почему у людей с лишним весом быстрее стареет мозг

16 лет медики наблюдали за жителями провинции Хэбэй в Китае. В исследовании приняли участие 1074 участника в возрасте от 25 до 83 лет (средний возраст составил 55 лет). С 2006 по 2022 г. испытуемым регулярно делали снимки мозга при помощи магнитно-резонансной томографии. Ученые анализировали, как с годами меняется микроструктура мозга.