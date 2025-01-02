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Почему у любви Жени и Нади из «Иронии судьбы» нет будущего: объясняет психолог

Самый популярный новогодний фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром» рассказывает о том, как два человека, которые не знали друг друга, встретились в новогоднюю ночь и влюбились. Но эта история не такая простая, как кажется. Здесь много психологических нюансов, которые влияют на отношения героев. Подробнее читателям Lif.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Источник: Ирония судьбы

Главная героиня этого фильма Надя — это женщина, которая долго была любовницей женатого мужчины. В такие отношения чаще всего попадают люди с низкой самооценкой. И вот она встречает Женю — мужчину, который так и не оторвался от материнской груди. В свои годы он продолжает жить с мамой, которая решает за него все бытовые вопросы. Как следствие, у Жени не сформировался навык самостоятельно принимать решения и нести ответственность за поступки. Плыть по течению ему комфортно, он легко соглашается на то, что ему навязывали другие: работу, жену, друзей.

Быть счастливой любовницей, чем несчастной женой, может быть комфортнее для Нади. У Жени главная женщина в жизни — его мама. У них полноценные отношения, разве что сексуального контакта нет. Мама — его друг, советчик, авторитет. Для другой женщины тут просто нет места. Переезд к Наде, в другой город, мог бы быть хорошим первым шагом, но Женя совершенно не сепарирован от мамы. Раздельное проживание — это только самая видная часть взросления.

Станислав Самбурский
клинический психолог

Что же можно посоветовать Наде в этой ситуации?

Во-первых, быть честной с собой и с Женей. Наде стоит признаться самой себе, что она влюбилась в Женю и что хочет быть с ним. Чтобы это стало возможным, нужно рассказать правду об отношениях с женатым мужчиной и о том, что она сделала, чтобы разорвать их. Во-вторых, стоит быть готовой к тому, что Женя может воспринять это в штыки. Маменькины сынки часто живут в плену фантазии, и его может не устроить такое прошлое потенциальной невесты. Да и что скажет мама, его не перестанет волновать в одну минуту.

Надя и Женя — это два человека, которые нашли друг друга в самый неожиданный момент. Они подарили друг другу незабываемые эмоции и впечатления. Но это чудесная встреча, о которой стоит вспоминать с приятной ностальгией. Отношения в этой паре нежизнеспособны, пока Надя не сепарировалась от призраков прошлого, а Женя — от своей мамы.

Станислав Самбурский