Почему у любви Жени и Нади из «Иронии судьбы» нет будущего: объясняет психолог

Во-первых, быть честной с собой и с Женей. Наде стоит признаться самой себе, что она влюбилась в Женю и что хочет быть с ним. Чтобы это стало возможным, нужно рассказать правду об отношениях с женатым мужчиной и о том, что она сделала, чтобы разорвать их. Во-вторых, стоит быть готовой к тому, что Женя может воспринять это в штыки. Маменькины сынки часто живут в плену фантазии, и его может не устроить такое прошлое потенциальной невесты. Да и что скажет мама, его не перестанет волновать в одну минуту.