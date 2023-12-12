Почему у лошадей вытянутые морды

Лошадь заходит в бар, и бармен спрашивает: «Почему у тебя такое вытянутое лицо?». Это один из старейших каламбуров в мире, который одновременно может натолкнуть на серьезные размышления об эволюции млекопитающих. Доцент Университета Флиндерса Вера Вайсбекер, старший научный сотрудник в области экологии и эволюционной биологии Университета Аделаиды Эмма Шерратт и научный сотрудник Университета Флиндерса Рекс Митчелл в обзоре для The Conversation дали этому феномену научное объяснение.

Наличие вытянутых морд официально называется «черепно-лицевой эволюционной аллометрией» (craniofacial evolutionary allometry или CREA). Этот эффект наблюдается у самых разных групп млекопитающих, таких как кошки, грызуны, олени, кенгуру и некоторые обезьяны. Ученые полагают, что ответ кроется в простой биомеханике того, как виды используют свое лицо для поедания. Близкородственные животные, как правило, едят одинаковую пищу.

Например, овцы едят ту же траву, что и коровы. Однако поскольку овцы в целом меньше по размеру, им приходится сильнее кусать зубами и двигать челюстью. Так исследователи пришли к выводу о том, что укороченные морды более эффективны при сильном укусе. Так компенсируется небольшая разница между расстоянием мышц челюсти и зубами. Щипцы для барбекю работают по такому же принципу — чем ближе рука к кончикам, тем сильнее нужно держать мясо.

Тогда почему если короткие морды так хорошо кусают, у крупных млекопитающих морды длиннее? Вторые животные от природы имеют более крупные мышцы и им легче кусать. Они прилагают меньше усилий по сравнению со своими мелкими сородичами. Так, вытянутые морды травоядных животных позволяют им с легкостью достать больше листьев или сделать большой глоток. У плотоядных же видов они скрывают массивные клыки. В итоге, как отмечают ученые, в ответ на вопрос бармена лошадь может сказать: «Потому что эволюционно могу себе это позволить».

Недавно ученые выяснили, что хобот помог первым слонам выжить во время неогенового периода.

Олеся Маевская