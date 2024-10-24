Почему у кота текут слюни и опасно ли это?

«Чаще всего нужно обратить внимание, что ел ваш питомец, и искать во рту косточку или что-то мелкое, что может воткнуться в десну. На втором месте по популярности — воспаление слюнной железы. Также причиной могут быть гнилые зубы, в этом случае тоже активное идет», — рассказал Цыпленков.