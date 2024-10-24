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Почему у кота текут слюни и опасно ли это?

В каких ситуациях хозяевам домашних животных стоит насторожиться.

Источник: Freepik

Есть несколько причин, почему у домашнего питомца текут слюни. Если для собак, особенно боксеров и бульдогов, это — норма, то слюни у кота обычно настораживают и вызывают тревогу хозяев. И не напрасно. Ветеринар Евгений Цыпленков подтвердил aif.ru, что слюнотечение у кошек — признак заболевания.

По каким причинам у кошки может течь слюна?

У кошек сложная по составу слюна. Она и участвует в пищеварении, и обладает антибактериальным эффектом, а также помогает кошке ухаживать за собой и за своими котятами. Но выделение слюны в больших количествах — это тревожный симптом.

«Чаще всего нужно обратить внимание, что ел ваш питомец, и искать во рту косточку или что-то мелкое, что может воткнуться в десну. На втором месте по популярности — воспаление слюнной железы. Также причиной могут быть гнилые зубы, в этом случае тоже активное идет», — рассказал Цыпленков.

У кошки, у которой текут слюни, могут быть стоматологические заболевания. Например, зубной камень, гингивит, пульпит или периодонтит. Это болезненные состояния, при которых у кошки текут слюни даже во сне.

Также слюноотделение могут вызывать воспаления во рту: язвы, эрозии и опухоли. А еще повышенное слюноотделение появляется у питомцев как ответная реакция на горечь — например, если кот поел цветок на подоконнике или вы недавно давали ему глистогонные препараты.

Причиной могут стать и травмы: перелом зуба, повреждение челюсти, языка или неба, а еще падения с высоты.

Слюноотделение вызывают и токсины, содержащиеся в бытовой химии, средствах для ремонта или в удобрениях. У некоторых кошек сильно текут слюни при тошноте, связанной с болезнями ЖКТ. Есть причины и пострашнее, например, отек легких или тяжелые заболевания гепатобилиарной системы (печень и желчевыводящие пути).

«В любом случае, чтобы определить, что случилось с кошкой, важно понять, не давали ли вы горького лекарства и не съела ли она горьких домашних растений. Если ответ отрицательный, то обязательно нужно показать кошку ветеринару», — советует эксперт.