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Почему у кошек шершавый язык

Необычное строение языка кошачьих несет много важных функций.

Источник: Unsplash

Язык у кошек имеет грубую и шершавую поверхность. Какую функцию выполняет такое строение языка у кошек — в материале aif.ru.

Какое строение языка кошки?

Кошачий язык состоит из поперечных и продольных мышц. С их помощью животное вытягивает и прячет язык во рту, двигает им в разных направлениях, складывает ковшиком. Из-за особенностей анатомического строения язык кошки шершавый. На его поверхности расположены мелкие ороговевшие выступы, которые называются капиллярными сосочками. Направлены они в сторону гортани. Эти полые крючки состоят из кератина — структурного белка, который содержится в волосах и ногтях человека, а также в когтях, рогах и копытах животных.

Зачем кошкам шершавый язык?

Во время питья язык загибается назад и работает, как ложка. Его кончик опускается в миску, а затем приподнимается, и животное всасывает воду. Шершавый язык помогает удерживать жидкость, мягкую пищу, а также измельчать мясо или отделять его от костей.

Шершавый язык помогает кошкам чистить свою шерсть. Когда животное вылизывается, сосочки на языке собирают грязь и пыль с шерсти и удаляют их из меха. Это помогает сохранить шерсть чистой и здоровой.

Когда кошки вылизывают шерсть, они также охлаждают свое тело. Благодаря полым шипам на языке слюна животного проникает глубоко в шерсть, вплоть до кожи. Затем она испаряется и охлаждает ее поверхность. Поскольку у кошек потовые железы расположены только на подушечках лап, вылизывание густой шерсти помогает им регулировать температуру тела.

Иногда кошки вылизывают себя, чтобы просто успокоиться и отдохнуть. Шершавый язык стимулирует кровообращение и может оказывать расслабляющее действие. Это также объясняет, почему кошки часто вылизывают друг другу шерсть или лижут своих хозяев.