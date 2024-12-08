Почему у кошек шершавый язык

Кошачий язык состоит из поперечных и продольных мышц. С их помощью животное вытягивает и прячет язык во рту, двигает им в разных направлениях, складывает ковшиком. Из-за особенностей анатомического строения язык кошки шершавый. На его поверхности расположены мелкие ороговевшие выступы, которые называются капиллярными сосочками. Направлены они в сторону гортани. Эти полые крючки состоят из кератина — структурного белка, который содержится в волосах и ногтях человека, а также в когтях, рогах и копытах животных.