Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» создавался 10 лет — с 1945 по 1955 год. Его называют вершиной творчества писателя.
Кто такой доктор Живаго?
Юрий Андреевич Живаго — главный герой романа Пастернака. Он талантливый врач, но при этом еще и пишет стихи. Писатель характеризует его как человека умного, интеллигентного, но начисто лишенного воли.
В книге рассказывается история жизни доктора Живаго — с детских лет и до конца его жизни. Это не просто лирический герой, в нем угадываются автобиографические черты самого Пастернака, который принял революцию не без сомнений и не без духовных потерь.
Почему у доктора Живаго такая фамилия?
Реальная, не книжная фамилия происходит от итальянского слова «giàvago», что в буквальном переводе означает «путешественник». Такую фамилию носили, например, рязанские купцы, которые были известны еще в конце XVIII века. Им принадлежали торговые лавки в Гостином дворе, пивоваренный и кожевенный заводы.
Анна Пастернак — британская писательница, двоюродная внучка Бориса Пастернака, в своей книге «Лара. Нерассказанная история любви, которая вдохновила на создание “Доктора Живаго”» описывает отношения писателя и его музы Ольги Ивинской. Той самой женщины, которая стала прототипом Лары. Приводится и воспоминание Ольги о том, как во время одной из прогулок они с Пастернаком увидели на одной из калиток табличку с фамилией Живаго. И писатель заметил, что эта фамилия вполне подходит человеку непонятного происхождения.
Но сам Пастернак в разговоре с Варламом Шаламовым объяснял выбор фамилии для главного героя иначе: «Это история непростая. Еще в детстве я был поражен, взволнован строками из молитвы: “Ты еси воистину Христос, сын Бога живаго”. Я повторял эту строку и по-детски ставил запятую после слова “Бога”. Получалось таинственное имя Христа — Живаго. Не о живом Боге думал я, а о новом, только для меня доступном его имени. Вся жизнь понадобилась на то, чтобы это детское ощущение сделать реальностью — назвать этим именем героя моего романа».
Выражение «Сын Бога живаго» встречается в Евангелии от Матфея (16:16) и от Иоанна (6:69).
По задумке Бориса Пастернака, главный герой его романа должен был быть похож на Христа. Он отличается от других людей, несет свой крест и готов терпеть лишения. По сюжету в последние дни своей жизни доктор Живаго работает над собственной книгой. И говорит фразу о том, что «человек в других людях и есть душа человека».