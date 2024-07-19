Почему у доктора Живаго такая фамилия?

Но сам Пастернак в разговоре с Варламом Шаламовым объяснял выбор фамилии для главного героя иначе: «Это история непростая. Еще в детстве я был поражен, взволнован строками из молитвы: “Ты еси воистину Христос, сын Бога живаго”. Я повторял эту строку и по-детски ставил запятую после слова “Бога”. Получалось таинственное имя Христа — Живаго. Не о живом Боге думал я, а о новом, только для меня доступном его имени. Вся жизнь понадобилась на то, чтобы это детское ощущение сделать реальностью — назвать этим именем героя моего романа».