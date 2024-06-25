Почему у арбуза красная мякоть?

Дикие предки современных культурных арбузов имели белую, желтоватую или розоватую мякоть. Но благодаря труду селекционеров постепенно цвет мякоти изменился на привычный нам красный цвет.
Израильский специалист Гарри Пэрис из Сельскохозяйственной исследовательской организации (ARO) проследил эволюцию бахчевых культур от древних цивилизаций до одомашнивания. Он объяснил, что ген, дающий красный цвет мякоти арбуза, и ген, влияющий на содержание сахара, работают в паре. Поэтому насыщенность цвета менялась постепенно в зависимости о того, чем слаще становился арбуз в ходе селекции. Таким образом цвет мякоти оказался еще и удобным индикатором спелости ягоды.
Всегда ли яркий цвет мякоти говорит о спелости арбуза?
Интенсивный ярко-красный цвет мякоти с небольшим фиолетовым оттенком может говорить о том, что при выращивании арбузов использовалась химия, предупреждают эксперты Роспотребнадзора. Также в «плохих» арбузах волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как обычно, а со всеми оттенками желтого. Еще один факт, который должен насторожить: у «неправильного арбуза» поверхность среза глянцевая, неестественно гладкая, как будто ее отполировали, а у хорошего — срез должен быть пористым и рыхлым.