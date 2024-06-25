Почему у арбуза красная мякоть?

Интенсивный ярко-красный цвет мякоти с небольшим фиолетовым оттенком может говорить о том, что при выращивании арбузов использовалась химия, предупреждают эксперты Роспотребнадзора. Также в «плохих» арбузах волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как обычно, а со всеми оттенками желтого. Еще один факт, который должен насторожить: у «неправильного арбуза» поверхность среза глянцевая, неестественно гладкая, как будто ее отполировали, а у хорошего — срез должен быть пористым и рыхлым.